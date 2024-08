‘Casa bomba’ no Grajaú: polícia prende homem com quase 9 mil porções de drogas

Um homem de 20 anos foi preso por tráfico de drogas no bairro Chácara Cocaia, no Grajaú, na quinta-feira (22). O suspeito utilizava um imóvel na região para armazenar, preparar e vender os entorpecentes – conhecido como ‘casa bomba’. Foram encontradas quase 9 mil porções de drogas, além de frascos de lança-perfume no local.

A Polícia Militar chegou até o endereço após receber uma denúncia anônima que indicava a existência de uma ‘casa bomba’ no bairro. Os policiais foram até lá para averiguar e flagraram um homem saindo com uma sacola do imóvel. Na abordagem foi localizado dentro da sacola pequenas porções de drogas já embaladas para a venda.

Dentro da casa foram encontrados o restante dos entorpecentes, já separados para a distribuição. No total foram apreendidas 8,9 mil porções de maconha, crack, cocaína, merla (derivado da cocaína), haxixe, LSD, ecstasy e K2, além de sete frascos de lança-perfume.

A polícia também recolheu um celular, um cartão bancário, cigarros e um caderno com anotações do tráfico. O suspeito tentou subornar os policiais para evitar a prisão em flagrante.

Enquanto o local passava por perícia, um outro suspeito, 23, chegou no imóvel com uma moto sem placa. O homem foi detido pelo crime, mas os policiais também apuram sua possível relação com a ‘casa bomba’. Além da moto, um celular e R$ 400 reais foram apreendidos.

O caso foi registrado como tráfico de drogas, corrupção ativa, localização e apreensão de objeto e adulteração de sinal de identificador de veículo automotor no 101º Distrito Policial (Jardim Imbuias), onde a dupla permaneceu presa.