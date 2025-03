Casa Angela celebra 4 mil partos com ênfase em partos humanizados

Na última quarta-feira (19), a Casa Angela, localizada no Jardim São Luís, Zona Sul de São Paulo, alcançou a marca impressionante de 4.000 partos realizados desde sua fundação em 2015. A unidade é conhecida por sua abordagem humanizada e natural na assistência ao parto, oferecendo suporte completo às gestantes durante o pré-natal, no nascimento e no acompanhamento dos recém-nascidos durante o primeiro ano de vida.

A Casa Angela opera ininterruptamente, 24 horas por dia, e conta com uma equipe composta por 65 profissionais, incluindo enfermeiras obstetras, obstetrizes e médicas especializadas em saúde da mulher. Este ambiente acolhedor tem como missão proporcionar um atendimento seguro e respeitoso às mães que desejam vivenciar um parto menos invasivo.

O bebê V.P.M., nascido às 3h26 do dia 19 de outubro, foi o destaque dessa comemoração. O pequeno, que veio ao mundo pesando 3.275 kg, é o primeiro filho da nutricionista B.C.P.M., de 23 anos, e do empresário A.M. Desde o rompimento da bolsa na terça-feira (18), o casal recebeu monitoramento contínuo de uma doula e da equipe da Casa até a intensificação das contrações, momento em que se dirigiram para a unidade de parto.

B.C.P.M. expressou sua satisfação pela escolha da Casa Angela: “Sempre quis um parto com o mínimo de intervenções possíveis. Não sou fã de hospitais e nossa doula recomendou essa casa“. Ela também elogiou o atendimento prestado pela equipe: “As profissionais foram extremamente cuidadosas e respeitosas durante todo o processo”. O pai também compartilhou sua experiência positiva: “Ser parte ativa desse momento fez toda a diferença para nós; isso facilitou um parto mais natural”.

A gerente administrativa da Casa Angela, Amanda Meskauskas Melkunas, atribui o sucesso ao comprometimento da equipe com o bem-estar das gestantes. “Aqui, as mães são as protagonistas do seu parto e têm total liberdade para escolher como desejam vivenciar esse momento”, afirmou ela, ressaltando a importância do ambiente acolhedor e do suporte oferecido às gestantes.

A unidade possui um rigoroso protocolo de segurança e acolhe gestantes a partir das 28 semanas de gravidez, desde que sejam consideradas de baixo risco e realizem acompanhamento pré-natal nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) locais. As consultas são realizadas quinzenalmente até a 37ª semana e se tornam semanais até o parto.

Conforme as diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde, os partos na Casa podem ser realizados até a 41ª semana; após esse período, as gestantes são encaminhadas para hospitais referenciados na região. O Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha está localizado a apenas cinco minutos de ambulância da Casa Angela.

Após o nascimento, os bebês recebem todas as vacinas necessárias e são submetidos aos exames de triagem neonatal, além de acompanhamento até o primeiro ano de vida.

I.M.A., mãe de M., que nasceu há um mês na Casa Angela, destacou: “Ter minha filha aqui foi um sonho realizado, pois sempre desejei um parto que respeitasse meus limites e me permitisse viver plenamente essa experiência”.

A capacidade mensal da Casa é atender até 40 partos e oferece grupos voltados tanto para gestantes quanto para puérperas, abrangendo temas como cuidados com o bebê e amamentação.

A estrutura física conta com quatro quartos de parto, alojamentos conjuntos para mães e bebês e espaços destinados a encontros educativos. A cozinha oferece refeições preparadas com ingredientes naturais e adaptadas às necessidades alimentares específicas de cada mulher.

A Casa Angela foi fundada pela Associação Comunitária Monte Azul em 2009, como uma continuidade do trabalho da parteira alemã Angela Gehrke da Silva na comunidade local desde os anos 80. Apesar do falecimento de Angela em 2000, sua missão persiste através do trabalho realizado pela médica Anke Riedel, que coordenou a implantação da unidade sob convênio com a Secretaria Municipal de Saúde desde 2015.