Casa Aberta Senac traz ao ABC Paulista cerca de 90 atividades gratuitas

O ABC Paulista receberá, em 19/10 (sábado), das 10h às 16h, o Casa Aberta Senac, evento realizado simultaneamente em todo o estado. Serão cerca de 90 atividades totalmente gratuitas na região. Um dos destaques do Senac São Bernardo do Campo será o bate-papo com o estilista Rober Dognani, um dos principais nomes da moda autoral brasileira, seguido por desfile exclusivo.

No Senac Santo André haverá atividades como a Colagem de pôsteres de lambe-lambe e o Circuito de Cuidados com a Pele, com análise e orientação cosmética personalizada utilizando o aparelho Derma Scan, além de higienização e hidratação.

Durante todo o dia, será possível conhecer a infraestrutura da instituição e o Jeito Senac de Educar, um aprendizado prático e que promove a conexão de seus estudantes com docentes e profissionais do mercado em iniciativas inspiradoras e voltadas ao mundo do trabalho. Os participantes poderão acompanhar palestras, workshops, apresentações artísticas e oficinas com temas que envolvem todas as áreas do conhecimento ofertadas: Moda e Beleza, Bem-estar, Comunicação e Artes, Desenvolvimento Social, Design e Arquitetura, Educação, Gastronomia e Nutrição, Gestão e Negócios, Idiomas, Meio Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho, Saúde, Tecnologia da Informação e Turismo e Hospitalidade.

Confira os destaques da programação do Casa Aberta Senac no ABC Paulista:

Senac Santo André

Cuidados com os pés: esfoliação e hidratação: Serão realizadas práticas de esfoliação e hidratação, que ajudam a prevenir problemas comuns, como rachaduras e calos.

Palestra Iluminação e Saúde: pequenos cuidados com a luz nos interiores: Como desenvolver uma paleta de cores para o ambiente residencial de forma a aplicar diversos esquemas cromáticos.

Empregabilidade e Habilidades Essenciais para o Século 21: Oficina sobre as soft skills (habilidades comportamentais) necessárias para o mercado de trabalho.

Oficina de investimentos: como fazer o seu dinheiro render? Os inscritos aprenderão a administrar finanças pessoais e investir em renda fixa e renda variável.

Oficina de primeiros socorros: como lidar com situações do cotidiano e pequenos acidentes: Ensinará noções práticas para lidar com pequenos acidentes.

Senac São Bernardo do Campo

Sala interativa: o que faz o Técnico em Segurança do Trabalho? Venha descobrir! Demonstração das atividades e equipamentos utilizados na área de Meio Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho.

Como transformar seu PC antigo em uma console games: Atividade mostrará como reutilizar equipamentos de informática antigos, transformando-os em pequenos consoles games, onde é possível instalar jogos antigos para sua utilização.

Livro – De Cliente para Cliente: Roda de conversa com o autor: O encontro promoverá uma conversa sobre atendimento ao cliente no varejo físico, com o Nelson Brazys, docente do Senac São Bernardo do Campo.

Renove sua casa! Consultoria de design de interiores: Atividade trará propostas para melhoria de ambientes internos através de moodboards. Com amostras de revestimentos, acabamentos e cores, os docentes e alunos oferecerão propostas alinhadas ao perfil e expectativas do público interessado.

Qual o Seu Tipo Sanguíneo? Ação promoverá a realização de exames de tipagem sanguínea.

Para conhecer a programação completa do Casa Aberta do Senac Santo André, acesse: https://eventos.sp.senac.br/casaaberta/sad/. As atividades do Senac São Bernardo podem ser conferidas em: https://eventos.sp.senac.br/casaaberta/sbc/.

Serviço:

Casa Aberta Senac Santo André e Senac São Bernardo do Campo

Data: 19/10 (sábado)

Horário: 10 às 16 horas

Informações programação: https://eventos.sp.senac.br/casa-aberta-senac/

Senac Santo André

Endereço: Avenida Ramiro Colleoni, 110 – Centro – Santo André/SP

Portal Senac: https://www.sp.senac.br/senac-santo-andre

Programação: https://eventos.sp.senac.br/casaaberta/sad/

Senac São Bernardo do Campo

Endereço: Avenida Senador Vergueiro, 400 – Centro – São Bernardo do Campo/ SP

Portal Senac: https://www.sp.senac.br/senac-sao-bernardo-do-campo

Programação: https://eventos.sp.senac.br/casaaberta/sbc/