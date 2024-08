Cartórios de São Bernardo, Santo André, Campinas e Carapicuíba têm novas sedes

Os cartórios de São Bernardo do Campo, Santo André e Carapicuíba, na Grande São Paulo, e Campinas, no interior do estado, estão funcionando em novas sedes. As unidades cartorárias se mudaram para imóveis que contam com instalações mais amplas para o atendimento ao público e estão adaptados às regras de acessibilidade. Os edifícios também têm espaço adequado para o armazenamento das urnas eletrônicas.

Em São Bernardo do Campos, as seis zonas eleitorais — 174ª, 283ª, 284ª, 296ª, 409ª e 414ª — estão atendendo o eleitorado na Rua Marmará, nº 271, Jardim do Mar. Quem precisa dos serviços de um dos seis cartórios de Santo André — 156ª, 263ª, 264ª, 306ª, 307ª e 383ª — deve se dirigir à nova sede localizada na Avenida Firestone, nº 1.635, bairro Casa Branca. Em Carapicuíba, as duas zonas eleitorais — 303ª e 388ª — abriram em novo prédio situado na Rua Maria Siqueira, nº 78, no centro da cidade.

No interior, as sete zonas eleitorais de Campinas — 33ª, 274ª, 275ª, 378ª, 379ª, 380ª e 423ª — mudaram-se para a Rua General Osório, nº 1.041, no centro. O novo local é de fácil acesso para eleitoras e eleitores, com diversos pontos de ônibus no entorno.

As novas instalações desses cartórios já estão em pleno funcionamento, mas, em breve, terão as respectivas cerimônias oficiais de inauguração.

Projeto

A aquisição de instalações próprias e a assunção dos encargos financeiros de cartórios do estado fazem parte de um projeto implantado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). Atualmente, a maioria das unidades ocupa prédios cedidos pelas prefeituras. O projeto já contemplou zonas eleitorais situadas nas cidades de Bragança Paulista, Taquarituba, José Bonifácio, Americana, Buritama, Espírito Santo do Pinhal, Agudos, Diadema, Jandira e Piracicaba.

Serviços on-line

Em geral, não é necessário comparecer presencialmente aos cartórios eleitorais. Serviços como a emissão das certidões de quitação ou crimes eleitorais e o pagamento de multas por ausência às urnas podem ser solicitados por meio da página de Autoatendimento da Justiça Eleitoral ou pelo aplicativo e-Título, sem necessidade de comparecimento presencial aos cartórios.

Devido ao fechamento do cadastro eleitoral em 8 de maio, para a preparação das eleições, as operações de alistamento eleitoral, regularização de título cancelado, alteração de dados, cadastramento biométrico e transferência de domicílio eleitoral estão indisponíveis no momento. O cadastro será reaberto no dia 5 de novembro.

Quem não tirou o título ou está com a inscrição cancelada pode solicitar a certidão circunstanciada, que atesta que o requerente não pode ser atendido no momento em razão do fechamento do cadastro pela legislação eleitoral. Para obter o documento, é necessário comparecer a qualquer cartório eleitoral com um documento de identificação. Mais informações podem ser obtidas pela Central de Atendimento ao Eleitor, telefone 148.

ENDEREÇOS DAS NOVAS SEDES

São Bernardo do Campo

174ª, 283ª, 284ª, 296ª, 409ª e 414ª Zonas Eleitorais — Rua Marmará, nº 271, Jardim do Mar

Santo André

156ª, 263ª, 264ª, 306ª, 307ª e 383ª Zonas Eleitorais — Avenida Firestone, nº 1.635, bairro Casa Branca

Carapicuíba

303ª e 388ª Zonas Eleitorais — Rua Maria Siqueira, nº 78, centro

Campinas

33ª, 274ª, 275ª, 378ª, 379ª, 380ª e 423ª Zonas Eleitorais — Rua General Osório, nº 1.041, centro

Mais informações: [email protected]

