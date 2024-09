Cartoon Network lidera audiência na TV paga com especial de 10 anos de ‘Irmão do Jorel’

Com um especial de 10 anos da animação “Irmão de Jorel”, exibido no último domingo (22), o Cartoon Network conseguiu liderar a audiência da TV por assinatura, segundo dados do Kantar Ibope obtidos pela coluna.

Intitulado “Irmão do Jorel: Shostners Show”, o especial conquistou o primeiro lugar de audiência entre os programas infantis em sua faixa horária de lançamento e na reprise, com uma diferença de mais de 200% em relação ao segundo colocado, o Disney Channel.

A estreia do programa também ocupou a 2ª posição na TV paga de forma geral nos mesmos horários, um índice muito bom para os atuais padrões do Cartoon Network.

Em quatro episódios, a produção acompanha os fantoches de Irmão do Jorel e Gesonel, o mestre dos disfarces, enquanto tentam emplacar um projeto audiovisual com a Shostners & Shostners. A dupla não desiste e propõe os programas mais improváveis possíveis.

Os próximos episódios vão ao ar todos os domingos, às 12h (com reprise às 19h), no Cartoon Network. Os quatro episódios do programa já estão disponíveis na Max, o serviço de streaming da Warner Bros Discovery.

O especial de “Irmão do Jorel” é uma coprodução Cartoon Network e com a proutora Copa Studio. O desenho é um dos principais carros-chefes do Cartoon na última década.