Cartilha reúne serviços de saúde para mulheres na rede de Santo André

Reunir todos os serviços de saúde disponíveis para as mulheres na rede de Santo André é o principal objetivo da cartilha “A saúde da mulher”, lançada nesta sexta-feira (8), no Dia Internacional da Mulher, em evento realizado no Centro de Formação de Professores Clarice Lispector, no Parque das Nações.

O prefeito Paulo Serra, a primeira-dama e deputada estadual, Ana Carolina Serra, o secretário de Saúde, Gilvan Junior, e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Claudia de Fabris, participaram do lançamento da cartilha, que contou com palestra da médica Maria Carolina Pestana de Andrade do Nascimento, doutora em Endocrinologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) e coordenadora médica na Secretaria de Saúde de Santo André.

“Essa cartilha é muito importante porque reúne todo o mapa de oferta da nossa rede de saúde direcionada para as mulheres. Lançar esse material nesta data, que é o Dia Internacional da Mulher, é emblemático porque mostra a valorização que damos para essa população. Em Santo André nossas políticas públicas fazem com que todo dia seja o Dia da Mulher e estamos mostrando isso nesta cartilha completa com tudo que o público feminino precisa saber”, comentou o prefeito Paulo Serra.

A cartilha pode ser acessada pelo link (web.santoandre.sp.gov.br/arquivos/sa-cartilha-saude-mulher-a5_08025541.pdf) ou por QR code expostos nas unidades de saúde. A publicação dispõe de forma simples e organizada todos os serviços oferecidos pela rede de saúde de Santo André com foco nas mulheres. No material, a munícipe vai encontrar os fluxos de atendimento para consultas e exames e todo o mapa de opções para cuidar da saúde, em especial de forma preventiva.

“Essa cartilha faz com que usemos a tecnologia a nosso favor, com informações importantes para que a mulher andreense possa ter acesso a todos os serviços da rede. É um material dinâmico, que pode ser atualizado a qualquer momento com a ampliação constante da oferta de serviços em Santo André. Algo que vai ao encontro do meu projeto Saúde da Mulher Paulista, que foi aprovado na Assembleia Legislativa e que foi sancionado pelo governador Tarcísio de Freitas sem nenhum veto, o que me deixou muito orgulhosa”, pontuou a primeira-dama e deputada estadual Ana Carolina Serra.

O secretário de Saúde Gilvan Junior aproveitou para destacar o apoio do prefeito e da primeira-dama. “A cartilha materializa um desejo que tínhamos de colocar tudo que as mulheres têm direito na rede de saúde em um só lugar. Isso foi possível graças às emendas parlamentares enviadas pela deputada Ana Carolina e o apoio do prefeito Paulo Serra. O material chega em um momento importante de forte investimento no Hospital da Mulher, com a aquisição de equipamentos de ponta que nos permitiu zerar a fila de vários exames”, ressaltou Gilvan Junior.

Grande parte dos serviços de saúde ofertados para as mulheres em Santo André são atendidos pelo Hospital da Mulher, inaugurado em 2008. O equipamento, porém, é porta aberta apenas para atendimentos ginecológicos, as demais consultas e exames necessitam de encaminhamento pelas unidades básicas de saúde ou dos médicos especialistas do Poupatempo da Saúde.