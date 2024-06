Carteiras customizadas chegam à Zona Leste para estimular a presença de crianças e jovens nas escolas

Para estimular a presença de crianças e jovens nas escolas, além de mobilizar toda a sociedade no combate à evasão escolar, a Prefeitura lançou a Campanha “Aluno Presente Transforma Futuros”, em parceria com a Unesco. A iniciativa conta com uma ativação urbana com cinco carteiras em tamanho aumentado e customizadas por artistas no mote da campanha. As obras vão passar por todas as regiões da capital, contemplando 25 pontos, e ficam na Zona Leste até quarta-feira (05).

A campanha, que faz parte do programa homônimo, instituído por meio do Decreto Nº 63.104, de 28 de dezembro de 2023, é inspirada no provérbio africano ‘é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança’. Busca ressignificar a responsabilidade sobre a educação, mobilizando todos os atores sociais a refletirem e agirem nesta causa.

Os artistas que participaram da ação foram Binho Ribeiro, Mágico, Alê Morphose, Ana Carolina Iannaccone e Tioch. Na Zona Leste as obras podem ser visitadas na Subprefeitura de São Miguel, Terminal Sapopemba, Estação Corinthians-Itaquera, Parque do Carmo e Terminal CPTM Guaianases. A partir de 05 de junho e até o dia 09 de junho, a exposição passa pela Zona Oeste.

Desde o lançamento da campanha, no dia 20 de maio, as carteiras já passaram pela região central, Sul e Norte. No centro os pontos foram metrô Luz, Sé e República, além do Viaduto do Chá e a Fiesp. Na Zona Sul as obras ficaram no Parque Ibirapuera, Terminal Santo Amaro e Varginha e nas estações Moema e Grajaú. Na Zona Norte os locais foram Terminal Pirituba, Parque da Juventude, metrô Santana, Horto Florestal e Hipermercado Bergamini.

‘Estudante Presente Transforma Futuros’ é também uma campanha para trazer luz a outras iniciativas, de diversos agentes sociais, como organizações da sociedade civil, igrejas, associações de bairros, comércio local, empresas, influenciadores e sociedade geral, no combate à essa luta histórica em nosso país. Para mais informações sobre a campanha, acesse aqui.

A Rede Municipal de Ensino (RME) atende mais de 1 milhão de estudantes em cerca de 4,1 mil unidades educacionais, cujas ações de Busca Ativa e Combate à Evasão Escolar já fazem parte da rotina pedagógica de cada escola e contribuem para a queda da taxa de abandono na rede. Comparando os últimos dez anos, as taxas de abandono escolar vêm caindo na RME. Dados do Censo Escolar apontam que em 2022, a taxa de abandono do Ensino Fundamental e Médio caiu para 0,95%. Em 2012 o número era de 1,35%.

Hoje, além das ações existentes anteriormente, a rede municipal já conta com Mães Guardiãs para realização de Busca Ativa aos estudantes faltosos e também trabalham com o incentivo à Cultura de Paz e boa convivência escolar, atividades que também são praticadas nas escolas por meio das Comissões de Mediação de Conflitos presentes em todas as unidades.

A permanência dos estudantes na escola é o primeiro pilar fundamental para a garantia das aprendizagens e por isso a SME desenvolve uma série de ações integradas para combater a evasão escolar, incluindo o trabalho do Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem (NAAPA), com mais de 100 profissionais, entre eles psicólogos e psicopedagogos, que atende as escolas no desenvolvimento de práticas pedagógicas para crianças e adolescentes que, em virtude de situações sociais, culturais ou emocionais, se encontram em sofrimento ou com significativos prejuízos no seu processo de escolarização.

Confira os próximos locais da exposição itinerante:

OESTE – de 05 a 09 de junho

Estação CPTM da Lapa – Rua Guaicurus, 1438

Terminal CPTM Barra Funda – Rua Aloysio Biondi, s/n – Barra Funda

Shopping Cantareira – Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 11001 – Jardim Pirituba

Terminal CPTM Perus – Travessa Cambaratiba, s/n

Estação Butantã – Avenida Vital Brasil, s/n