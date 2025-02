Carteira do idoso: o que é, pra que serve e como solicitar

A Carteira da Pessoa Idosa é uma das formas de comprovação de renda para acessar o direito ao transporte interestadual gratuito (duas vagas por veículo) ou desconto de 50% (no mínimo) no valor das passagens para pessoas com 60 anos ou mais e renda individual igual ou inferior a dois salários mínimos. O documento contém informações de identificação da pessoa e um QR Code ou código alfanumérico para verificação da validade.

A pessoa idosa que tem como comprovar renda NÃO necessita da Carteira da Pessoa Idosa para garantir o benefício. Basta apresentar o comprovante de renda (de até 2 salários mínimos) e o documento de identidade.

“Contudo, a carteira facilita o acesso ao direito, por isso o sistema gera a carteira também para as pessoas que têm outros meios de comprovação de renda”, explica a presidente da Ambec (Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos), Marilisa Moran Garcia.

Dessa forma, os municípios e o Distrito Federal podem emitir a carteira também para os idosos que se encaixam no critério de renda, mesmo que já tenham outra forma de comprovação.

Quais são os benefícios da Carteira do Idoso?

Descontos em eventos culturais : meia-entrada em shows, teatros, cinemas e outros eventos , além de prioridade em filas .

: meia-entrada em , além de . Transporte público gratuito : muitas cidades oferecem gratuidade em ônibus, metrô e trem .

: muitas cidades oferecem . Viagens interestaduais : direito a duas passagens gratuitas por viagem em ônibus interestaduais ou desconto de 50% nas passagens .

: direito a ou . Isenção de impostos : em algumas cidades, é possível obter isenção do IPTU e outros benefícios fiscais.

: em algumas cidades, é possível obter e outros benefícios fiscais. Atendimento preferencial: prioridade em filas e atendimentos em diversos estabelecimentos.

Como solicitar a Carteira do Idoso?

O processo para solicitar a Carteira do Idoso é simples e pode ser feito totalmente online. Basta acessar o portal do Governo Federal e seguir os passos indicados. É necessário ter em mãos documentos pessoais e o comprovante de inscrição no CadÚnico.

Confira o passo a passo:

Acesse o site oficial da Carteira do Idoso; Faça login com sua conta Gov.br; Selecione a opção “Emitir Carteira de Pessoa Idosa”; Preencha as informações solicitadas; Imprima ou salve a carteira em seu celular.

Quem tem direito à Carteira do Idoso?

Para ter direito à Carteira do Idoso, é necessário: