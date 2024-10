Cartão TOP facilita acesso a programas de Dia das Crianças em SP

Para celebrar o Dia das Crianças no próximo sábado (12), a cidade de São Paulo terá uma variedade de atividades para divertir os pequenos e suas famílias. Entre as inúmeras opções que a capital oferece, a Autopass selecionou algumas das atrações que podem ser acessadas de transporte público com o cartão TOP.

Museu Catavento: como parte da programação especial preparada para o fim de semana das crianças, o Museu Catavento apresenta no próximo sábado e domingo, dias 12 e 13 de outubro, o espetáculo teatral “Em Busca da Gotinha Preciosa”, sobre a importância da água. Haverá sessões às 11h30 e às 15h nos dois dias. O local também terá oficinas científicas, sessões de contação de histórias e experimentos interativos nos quais as crianças poderão explorar os quatro eixos temáticos do museu: universo, vida, engenho e sociedade, de uma forma lúdica e educativa.

Preço: a entrada custa R$ 18 (inteira) e R$ 9 (meia).



Como chegar: localizado na av. Mercúrio, s/n, no Parque Dom Pedro II, o museu fica próximo da estação Dom Pedro II, da linha 3-vermelha do Metrô.



Mais informações:museucatavento.org.br/

Museu da Língua Portuguesa: no próximo sábado (12), o Museu da Língua Portuguesa promove o Festival Dia das Crianças 2024, com atrações diversas e gratuitas destinadas aos públicos de todas as idades, incluindo a primeira infância. Haverá apresentações musicais, teatrais, circenses, além de gincanas, oficinas e brincadeiras. As 16 atividades vão acontecer das 10h às 17h em vários espaços, como o saguão B, pátio B e até mesmo a calçada. A programação dialoga com a mostra temporária “Línguas africanas que fazem o Brasil”. Com curadoria do músico e filósofo Tiganá Santana, a exposição fala sobre a presença de línguas de África, como as do grupo bantu, no português falado no Brasil. Ao visitá-la, o público descobre, por exemplo, a origem de termos como “caçula” e “fofoca”.

Preço: aos sábados a entrada é gratuita.

Localização: Praça da Luz, s/nº, no Centro Histórico de São Paulo, fica junto da Estação da Luz, das linhas 1-azul e 4-amarela de metrô e das linhas 7-rubi e 11-coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).



Mais informações: www.museudalinguaportuguesa.org.br

Parque Ibirapuera: além de atividades ao ar livre, é possível aproveitar a ida ao parque para visitar espaços como o Museu da Arte Moderna (MAM), o Jardim de Esculturas, o Planetário Professor Aristóteles Orsini, a OCA, o Museu de Arte Contemporânea (MAC) e Museu Afro Brasil.

Preço: o acesso ao parque é gratuito.



Localização: avenida Pedro Álvares Cabral, na Vila Mariana, próximo à estação AACD-Servidor, da linha 5-Lilás de metrô.



Mais informações: www.parquedoibirapuera.org

O Mundo do Circo SP: espaço do Governo do Estado totalmente dedicado à arte circense no Parque da Juventude, o Mundo do Circo terá no próximo sábado e domingo, dias 12 e 13, tarde de palhaçadas e apresentações teatrais.



Preço: a entrada é gratuita e a classificação é livre. Para alguns espetáculos é preciso retirar ingressos uma hora antes.



Localização: av. Cruzeiro do Sul, 2.630, Carandiru, próximo à estação Carandiru do Metrô.



Mais informações: mundodocircosp.com.br

Museu da Imigração: no fim de semana voltado à celebração da infância, o Museu da Imigração promove atividades diversas como oficina de crochê, lançamento de livro infantil, espaço de leitura, brincadeiras e teatro de bonecos.



Preço: todas as atividades são gratuitas.



Localização: rua Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca, próximo da estação Bresser-Mooca, da linha 3-vermelha de metrô.



Mais informações: museudaimigracao.org.br



Museu do Futebol: para celebrar o Dia das Crianças, o Museu do Futebol vai oferecer uma série de atrações gratuitas e brincadeiras inspiradas nos esportes radicais para toda a família no próximo sábado (12), das 10h às 17h. Entre as atividades estão música, oficinas de slackline, parkour e skate, grafitagem e experiências futebolísticas para crianças de todas as idades.



Preço: a programação da “Rua do Brincar” na área externa é gratuita. Para visitar a parte interna do Museu do Futebol é preciso adquirir os ingressos diretamente na bilheteria ou por meio do site Sympla. Crianças até 7 anos não pagam.



Localização: praça Charles Miller, S/N, Estádio do Pacaembu, a cerca de 20 minutos da estação Clínicas, da linha 2-verde do Metrô.



Mais informações: museudofutebol.org.br

Parque das Bicicletas: coordenado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, o Parque das Bicicletas é um reduto verde localizado na alameda Iraé, 35, em Moema. O espaço de 20 mil m² permite muito mais do que as bicicletas, também é possível andar de patins, skate, patinete, caminhar e utilizar uma academia ao ar livre.

Preço: entrada gratuita.

Localização: alameda Iraé, 35, Moema, no cruzamento das avenidas Indianópolis e Ibirapuera. A estação mais próxima é a Moema, da linha 5-lilás.



Mais informações: capital.sp.gov.br/web/esportes/w/noticias/327969

Como comprar o TOP

A compra do bilhete QR Code TOP pode ser feita diretamente pelo celular, por meio do WhatsApp no número (11) 3888-2200 ou aplicativo TOP, disponível para Android e iOS. Além disso, o QR Code pode ser adquirido na carteira Google, disponível para smartphones Android.

Outra forma é carregar o cartão TOP antes de sair de casa por meio do app TOP ou do WhatsApp. Assim, basta a pessoa encostar o cartão em um dos validadores TOP, localizados dentro das estações do Metrô, da CPTM e dos ônibus e terminais da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), para validar a carga antes de embarcar.

Também é possível carregar o bilhete ou adquirir QR Codes em máquinas de autoatendimento disponíveis em estações de metrô, trens e terminais de ônibus metropolitanos.

Em caso de dúvidas, os passageiros podem entrar em contato por meio do link ajuda.boradetop.com.br.