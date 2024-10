Cartão Merenda: Flávia Morando planeja retomada de benefício a alunos da rede

Em mais uma medida que visa garantir a segurança alimentar das crianças da cidade, a candidata à Prefeitura de São Bernardo pelo União Brasil, Flávia Morando, traçou plano para retomada do Programa Cartão Merenda, em benefício a alunos da rede municipal de Educação. A medida equivale à entrega de cartão magnético nas mãos de pais ou responsáveis, com recarga mensal de auxílio financeiro no valor de R$ 100, destinado a estudantes das EMEBs, para uso em estabelecimentos comerciais do município.

A iniciativa projetada por Flávia tem objetivo de custear as despesas com alimentação fora do horário de aula, resgatando ação adotada em São Bernardo durante a pandemia de Covid-19, quando, entre abril de 2020 a agosto de 2021, o município investiu a soma de praticamente R$ 120 milhões no período. Na ocasião, o repasse foi de R$ 85 por mês a todos os alunos para compra exclusiva de mantimentos, sendo o valor cumulativo para famílias com mais de uma criança matriculada na rede de ensino da cidade.

“A nossa proposta é assegurar que pais novamente recebam mensalmente um valor no cartão merenda, voltado à compra exclusiva de alimentos que possam auxiliar na nutrição de crianças fora das escolas, garantindo, assim, comida na mesa de milhares de famílias de São Bernardo. Temos conhecimento, conversando com pais e mães, que, em determinadas regiões, a melhor ou única refeição da criança é a merenda na escola. A ideia é que essa quantia ajude na despesa mensal, reforçando a variedade de alimentos às crianças”, frisou Flávia Morando.

A rede municipal de Educação conta, atualmente, com aproximadamente 80 mil alunos. Em outro destaque do plano de governo, também na área, Flávia Morando estabeleceu entre as propostas incluir, com prioridade ao olhar social, a expansão da oferta de merenda escolar nas férias. A ampliação da medida tem a finalidade de proporcionar segurança alimentar à totalidade dos estudantes em período de recesso. A iniciativa, atualmente, é realizada nas unidades de ensino da região do Pós-Balsa.

Indicada pelo prefeito Orlando Morando à disputa sucessória em São Bernardo, a prefeiturável pretende ainda, se eleita, fazer a municipalização do Ensino Fundamental II, de 6º ao 9º ano, com o propósito de assumir a responsabilidade hoje nas mãos do governo de São Paulo.

CÂMERAS – Em outra ação na Educação, essa combinada com a segurança, a candidata Flávia Morando propõe implementar câmeras inteligentes em 100% das EMEBs, ampliando a sensação de proteção aos estudantes da rede municipal. A medida se somaria à manutenção de agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) nas escolas, iniciada durante a gestão Orlando Morando.

AGENDAS – A prefeiturável governista realizou caminhada nesta segunda-feira (1º/10), durante o horário do almoço, ao lado do prefeito Orlando Morando, pelo centro comercial do Jardim Silvina. Na sequência, ela percorreu diversas vias do bairro em cima de caminhão de som, acompanhada de candidatos a vereador da coligação.