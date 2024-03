Carros Tunados no Shopping Campo Limpo: mais de 100 veículos em exposição

Sucesso entre os apaixonados por carros tunados, ou seja, veículos modificados ou customizados, o evento Encontro de Carros Tunados do Shopping Campo Limpo chega à 5ª edição. No dia 30 de março, mais de 100 veículos estarão em exposição das 16h às 21h, no estacionamento G4, com entrada gratuita. O Shopping Campo Limpo, maior polo de entretenimento da zona sul de São Paulo, recebe marcas reconhecidas mundialmente, como Volkswagen, BMW, Honda, Mercedes, Fiat, Subaru e entre outros.

Esse é um excelente programa de lazer para toda a família, principalmente para quem tem paixão por carros. Os visitantes contam, ainda, com toda a estrutura do ativo, que oferece opções de restaurantes e fast-food para almoço em família, além de sessão de cinema e lazer para crianças.

Desde as primeiras edições os encontros apresentam carros customizados e diferenciados, que encantam a todos. A expectativa do shopping é receber novos e antigos admiradores que se interessam por este universo automobilístico.

“Chegar à 5ª edição do Encontro de Carros Tunados é a prova do sucesso desse evento, aberto para todas as idades. A variedade de carros, com modelos incríveis torna esse encontro único. Vale a pena vir com a família e aproveitar, também, todas as experiências que o shopping tem a oferecer”, destaca Natalia Silva, gerente de marketing do Shopping Campo Limpo.

SERVIÇO

5º Encontro de Carros Antigos – Shopping Campo Limpo

Data: 30/03/2024

Hora: 16h às 21h

Onde: Estacionamento G4 – Estrada do Campo Limpo, 459 – Vila Prel, São Paulo/SP

Entrada Gratuita