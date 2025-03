Carros elétricos: quebrando mitos e moldando o futuro da mobilidade

A mobilidade elétrica tem conquistado cada vez mais espaço, impulsionada pela crescente conscientização ambiental, pelo desenvolvimento tecnológico e a ampliação da infraestrutura de recarga. O mercado de veículos elétricos no Brasil tem apresentado um crescimento notável: em 2024, foram vendidos 177.538 veículos eletrificados, um aumento de 89% em relação ao ano anterior, segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). Além disso, dezembro de 2024 foi o melhor mês da história do setor, com 21.634 unidades emplacadas. Os veículos totalmente elétricos (BEVs) somaram 4.368 unidades, demonstrando a crescente aceitação do consumidor brasileiro por essa tecnologia.

No entanto, ainda existem dúvidas e alguns mitos persistem sobre os carros elétricos. Pensando nisso, Daniel Zanetti, Diretor Executivo da Eletrocar Show, primeira feira exclusivamente B2B do setor de veículos elétricos no Brasil, explica o que é fato e o que já foi superado com inovação e desenvolvimento.

Mito: Carros elétricos não têm autonomia suficiente para viagens longas

A limitação de autonomia foi um desafio no início da mobilidade elétrica, mas os avanços tecnológicos mudaram esse cenário. Hoje, muitos modelos superam os 400 km com uma única carga, atendendo às necessidades do dia a dia e de viagens mais curtas. Além disso, o Brasil tem investido na expansão da infraestrutura de recarga, facilitando a adoção dessa tecnologia. Em 2024, a quantidade de carregadores cresceu 182%, passando de 4,3 mil para 12 mil, segundo dados da Tupi, empresa de tecnologia para mobilidade elétrica.

“Para quem deseja mais tranquilidade ao viajar, aplicativos de navegação ajudam a encontrar eletropostos no caminho, tornando a experiência ainda mais prática”, comenta o Diretor da Eletrocar Show.

Mito: As baterias dos elétricos têm pouca durabilidade e são difíceis de descartar

A longevidade das baterias é um dos maiores avanços da mobilidade elétrica. Atualmente, a vida útil das baterias de íons de lítio deve ultrapassar 10 anos, e, ao final desse ciclo, elas ainda podem ser reaproveitadas para armazenamento de energia em residências e empresas. Além disso, grandes montadoras já investem na reciclagem eficiente, tornando o processo ainda mais sustentável. Zanetti explica que, para aumentar a vida útil da bateria, o ideal é evitar carregamentos com frequência e manter a carga entre 20% e 80% sempre que possível.

Mito: A infraestrutura de recarga ainda é insuficiente para suportar o crescimento dos elétricos

Embora a rede de carregamento no Brasil ainda esteja em expansão, já existem milhares de pontos de recarga em rodovias e grandes centros urbanos. Segundo a ABVE, o Brasil conta com mais de 12 mil carregadores espalhados pelo país, sendo que aproximadamente 31% desses estão em São Paulo. Além disso, muitos proprietários optam por instalar carregadores residenciais, eliminando a necessidade de depender exclusivamente de eletropostos públicos. “O crescimento dos elétricos impulsiona novos investimentos, e a tendência é que a rede de recarga se expanda cada vez mais rápido”, afirma Zanetti.

Mito: Carros elétricos são mais caros de manter

Apesar do investimento inicial, os elétricos demandam menos manutenção, pois possuem uma quantidade menor de peças móveis e dispensam trocas de óleo, velas ou correias. De acordo com o Diretor Executivo da Eletrocar Show, isso reduz significativamente os custos ao longo dos anos. No longo prazo, a economia com combustível e manutenção pode compensar o valor de compra, tornando os elétricos uma escolha inteligente. Muitas montadoras oferecem incentivos e planos de manutenção acessíveis para veículos elétricos, reduzindo ainda mais os custos para os proprietários.

Mito: Carros elétricos não são seguros

“Os veículos elétricos passam pelos mesmos testes rigorosos de segurança que os modelos a combustão. Além disso, por terem um centro de gravidade mais baixo devido à localização das baterias, eles apresentam menor risco de capotamento”, comenta Zanetti.

As baterias são projetadas com sistemas avançados de resfriamento e proteção contra curtos-circuitos, reduzindo riscos de incêndio. Um exemplo disso é o Tela Model 3, que obteve nota máxima nos testes de segurança do Euro NCAP, uma das mais rigorosas avaliações de segurança automotiva do mundo. O modelo se destacou na proteção de ocupantes adultos, infantis e pedestres, além de apresentar tecnologias avançadas de assistência ao motorista.

Sustentabilidade e o impacto dos elétricos

Os veículos elétricos representam uma solução eficaz para reduzir a poluição urbana, pois não emitem gases poluentes durante o uso. Além disso, motores elétricos possuem eficiência energética superior aos motores a combustão, aproveitando melhor a energia consumida. A operação silenciosa dos elétricos também contribui para a redução da poluição sonora nas cidades. Outro ponto relevante é a reciclagem das baterias, que estão sendo cada vez mais reutilizadas para armazenamento de energia antes do descarte final. “Com a expansão da mobilidade elétrica e a adoção de fontes renováveis, o impacto ambiental do setor automotivo tende a diminuir significativamente nos próximos anos”, conclui.

