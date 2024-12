Carros de luxo são apreendidos em operação contra o crime organizado em SP

A Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) apreendeu dois carros de luxo que, juntos, são avaliados em quase R$ 400 mil, durante uma operação contra o crime organizado realizada sexta-feira (13) em Jacareí, no interior de São Paulo. O objetivo da ação foi desmantelar as estruturas financeiras da quadrilha investigada, que está envolvida com crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, além de assegurar a recuperação de ativos.

Os policiais civis foram até uma residência de alto padrão na região do Jardim América dar cumprimentos em mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. Além dos veículos, dois celulares e diversos documentos foram apreendidos.

Residência onde os carros de luxo foram encontrados. Foto: Divulgação

Foi determinada a quebra do sigilo telefônico e bloqueio de contas e bens um homem e uma mulher, de 45 e 43 anos, investigados pelos crimes. O casal é suspeito liderar a facção criminosa, principalmente em trabalhos de ocultação de bens de origem ilícita.

Os investigadores ainda identificaram algumas empresas relacionadas com os suspeitos que podem estar sendo utilizadas para lavar dinheiro.

O caso foi registrado no Setor de Combate a Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (Seccold), do Deic, que segue com as investigações.