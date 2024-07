Carros de luxo, armas e dinheiro são apreendidos em operação contra facção criminosa em SP

A Polícia Civil deflagrou, na segunda-feira (1º), uma operação contra uma facção criminosa especializada em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na cidade de São Paulo. Pelo menos sete veículos de luxo, sendo um deles avaliado em mais de R$ 1 milhão, foram apreendidos na ação, além de três armas de fogo ilegais e um valor em dinheiro que ainda está sendo contabilizado.

As equipes cumpriram mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça, em quatro endereços na zona leste e um no centro da capital.

Em um dos locais, os policiais encontraram uma mineradora de bitcoins — usada para registrar transações com moedas digitais —, estimulando aplicações financeiras, supostamente usada pelos criminosos para lavar dinheiro do tráfico de drogas. Os investigadores ainda suspeitam que a quadrilha esteja usando postos de combustíveis para esconder a origem ilícita de ativos financeiros.

Diversos documentos que podem colaborar com as investigações também foram apreendidos durante a operação.

Os alvos não foram localizados, mas a equipe da 5ª Delegacia Seccional de Polícia, responsável pela zona leste da capital, segue com as apurações para prender os envolvidos. As apreensões foram registradas no 10° Distrito Policial, na Penha.