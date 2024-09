Carro roubado é recuperado por Policiais Militares da Força Tática no bairro Piraporinha em Diadema

Neste domingo (22), equipe de policiais militares da Força Tática do 24⁰ Batalhão de Polícia Militar Metropolitano durante o patrulhamento pelo bairro Piraporinha em Diadema avistou um carro, Hyundai HB20 parado no semáforo com quatro ocupantes em seu interior.

Realizada abordagem e vistoria veicular foi constatado o automóvel ser dublê, que após pesquisa ao número do chassi, constou veiculo roubado pelo município de São Bernardo do Campo, no mês de outubro de 2023.

Questionado o condutor a respeito dos fatos, relatou ter comprado o automóvel pelo valor de R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais) e que desconhecia ser produto de ilícito. Ocorrência apresentada no 3⁰ Distrito Policial do município onde o Delegado presente ao plantão registrou o Boletim de Ocorrência de Receptação/Adulteração de Sinal Identificador de Veiculo, onde o veículo permaneceu a disposição da justiça, sendo as placas dublê apreendidas.