Carro elétrico criado por estudantes universitários é bicampeão da Fórmula SAE

A equipe B’Energy Racing do Centro Universitário Facens, em Sorocaba (SP), sagrou-se bicampeã brasileira na 20ª edição da Fórmula SAE Brasil, na categoria carro elétrico. O grupo de 18 estudantes de cursos nas áreas de engenharia e tecnologia, além de um professor orientador, construiu o veículo usado na competição no Laboratório de Inovação e Competições Estudantis (LINCE) da Instituição e repetiu o feito um ano após a primeira conquista. O grupo foi o melhor entre 21 equipes de universidades de todo o Brasil. O evento reuniu mais de mil alunos de 58 instituições de ensino superior no início do mês de agosto.

Kariston Oliveira, coordenador do laboratório, conta que a equipe foi fundada há 12 anos por alunos da Facens. “Desde então, eles podem usufruir de toda a estrutura do laboratório, temos máquinas robustas e que suprem 100% da demanda dos estudantes. Eles ficam imersos nessa jornada de desenvolvimento e aprendizado na prática. Além disso, participar da competição promove uma integração entre diferentes cursos e fomenta uma troca importante para o crescimento de cada um”, diz. O LINCE é a base para o projeto e oferece toda a estrutura para que os carros sejam construídos do zero, com soldagem, moldes, e todas as ferramentas e equipamentos necessários, além de ter um espaço para os testes.

“Somos pioneiros na categoria elétrico e estamos escrevendo nossa história desde 2012, sempre buscando inovação e excelência. Além de termos sido campeões no último ano, também fomos vice-campeões em 2017, 2019 e 2022”, conta Lydia Souza, membro da equipe. Ela conta ainda que o carro pesa 222kg e vai de 0 a 100km/h em apenas três segundos. “A velocidade máxima que alcançamos é de 127km/h, com uma potência de 92CV e bateria de 300 volts”, acrescenta.

Carro à combustão

Outra equipe, a V8 Racing, que é composta por 30 estudantes, construiu um carro à combustão que ficou em 13º lugar entre 46 equipes brasileiras e uma equipe boliviana que participou da categoria. Neste ano, o time optou por simplificar o projeto, removendo parte do pacote aerodinâmico e o turbocompressor, resultando em um protótipo mais confiável e previsível que o carro usado em 2023.

“Estamos satisfeitos com o resultado. A equipe está se concentrando em treinar novos pilotos e se preparar para uma reestruturação, com o objetivo de voltar ao topo das competições”, explica Felipe Sanchez, vice-capitão do time.

Além disso, os estudantes podem usar toda a estrutura do LINCE para criar as peças, Sanchez conta que “todas foram prototipadas com impressão 3D antes da manufatura, como as mangas de eixo e os bellcrank, o que ajudou a acelerar o processo de testes antes da montagem final. Essas peças foram projetadas com softwares da empresa patrocinadora e então impressas, testadas e trabalhadas no Centro de Usinagem usinagem e com o torno manual do laboratório.”

A equipe V8 Racing conquistou o primeiro lugar na Fórmula SAE duas vezes, em 2007 e 2017. Além disso, foram vice-campeões cinco vezes (2005, 2006, 2008, 2009 e 2016) e ficaram em terceiro lugar três vezes (2011, 2014 e 2015).