Carro desgovernado invade loja em Ibitinga, no interior de SP, e dá prejuízo de R$ 201 mil

Uma jovem de 26 anos perdeu o controle do carro e invadiu uma loja de móveis, na terça-feira de carnaval, dia 13, em Ibitinga, interior de São Paulo. Parte da estrutura da loja e muitos móveis que estavam em exposição foram destruídos. A motorista teve ferimentos leves na cabeça e foi levada a uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA). Ela foi atendida e apresentada à Polícia Civil por suspeita de embriaguez ao volante e por trafegar em velocidade incompatível. A loja informou um prejuízo de R$ 201 mil.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), os policiais militares que atenderam a ocorrência pediram à jovem que realizasse o teste do bafômetro, mas ela recusou. No entanto, concordou em fornecer material para o exame de sangue, que foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para análise. O caso foi registrado na delegacia da Polícia Civil, que aguarda o laudo para direcionar a apuração.

O acidente aconteceu por volta das 9h30 e, devido ao carnaval, a loja estava fechada. Imagens de câmeras de segurança mostram quando o carro, um Ford Fiesta, cruza a avenida e invade o estabelecimento quebrando vitrine, móveis e objetos de decoração. “Felizmente, devido ao carnaval, não tinha ninguém na loja e, em razão do horário, havia pouco movimento na rua”, disse o proprietário da loja de móveis Casamais, Luciano Leite da Silva.

O estabelecimento, no bairro Jardim Paulista, não abriu nesta quarta-feira, 14. “A loja é extensa e foi muito danificada. Nosso pessoal passou o dia tirando e contabilizando o que foi quebrado. Amanhã (hoje, quinta-feira, 15) vamos prosseguir com a limpeza para poder reabrir, com toda a segurança, na sexta-feira dia 16”, disse.

Segundo ele, a loja vai tomar as providências para o ressarcimento dos danos. A SSP-SP não divulgou a identidade da jovem envolvida no acidente, o que impossibilitou à reportagem contato com seu defensor. O espaço permanece aberto para a defesa.