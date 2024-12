Carro de batalha

Na Mostra BID Brasil 2024, realizada em Brasília (DF), a Agrale, fabricante de veículos comerciais de Caxias do Sul (RS), apresentou três veículos com aplicações militares: o caminhão A10000 4×4 Militar e os utilitários Marruá AM11 e AM200 MO Escolar. A viatura de reconhecimento Marruá AM11 tem um novo motor Cummins de 3,8 litros a diesel, de 167 cavalos de potência e 61,1 kgfm de torque. A transmissão é da Eaton, manual de 5 marchas com tração 4×4. Já o AM200 MO Escolar, com capacidade para 15 passageiros, traz o mesmo motor, com 61,1 kgfm e 170 cavalos. Pode ter câmbio manual de 5 marchas ou automático de 6, ambos com tração 4×4, também da Eaton. E o A10000 4×4 Militar é a versão do caminhão fora-de-estrada A10000 4×4, desenvolvido para aplicações militares e de segurança. Com PBT de 10 mil quilos, tem o mesmo propulsor e os mesmos números de potência e torque do Marruá AM11. A transmissão manual é da Eaton, de 6 marchas com tração 4×4 com reduzida. Pode transportar 18 soldados com equipamento de combate completo.



Negócios ao sul

A Buzin Transportes, de Porto Alegre (RS), comprou 120 novos caminhões do modelo XF 530 Super Space Cab, produzidos pela DAF em Ponta Grossa, no Paraná, que serão entregues ao longo do próximo ano. Com o novo investimento, a Buzin Transportes, um dos primeiros clientes da DAF no Brasil, se torna o maior operador dos caminhões da marca holandesa. Em 2024, a transportadora adquiriu cem exemplares do XF. A Buzin encomendou novos cavalos-mecânico do modelo XF 530 na configuração 6×4 com cabine leito. Os modelos vêm com motor Paccar MX-13 de 530 cavalos de potência e 254,9 kgfm de torque, associado à transmissão ZF TraXon automatizada de 12 marchas. Têm de fábrica banco do motorista Comfort Air, ar-condicionado digital e geladeira. Um dos modelos encomendados pela Buzin Transportes é o XF 530 6×4 Special Edition Fenatran 2024, apresentado no mês passado durante a feira de transporte na capital paulista.

Tipo exportação

O ônibus Paradiso G8 1800 Double Decker continua conquistando clientes e passageiros no Brasil e no Exterior. A Empresa de Transporte Turístico Olano S.A. – Oltursa, tradicional operadora do Peru, acaba de renovar sua frota com 12 novos veículos da Marcopolo. Os Paradiso G8 1800 DD da Oltursa têm 14,40 metros de comprimento e três tipos de configurações internas. Quatro unidades têm 32 poltronas leito-cama, seis veículos têm 41 lugares, com poltronas leito-cama e leito, e dois (sem este ‘ônibus’) contam com 54 lugares em poltronas leito, todas com tomadas USB tipo A e C

Para fretamento

A Rio Negro Fretamento e Turismo, empresa de ônibus de Contagem (MG), adquiriu 19 unidades do midiônibus Foz Super, versão F2500, da Caio. Os veículos serão utilizados no fretamento empresarial e transporte de trabalhadores da mineradora Vale. As unidades foram encarroçadas sobre chassi Volkswagen 15-210 ODR, com motorização dianteira e comprimento de 10,15 metros. Têm capacidade para 34 pessoas com poltronas totalmente estofadas, do modelo turismo, reclináveis, com encosto de cabeça e apoia-braços. O banco do motorista tem acionamento hidráulico, estofado e com deslocamento lateral. Entre as tecnologias embarcadas no F2500 se destacam o ar-condicionado, o alarme de ré com atenuador noturno, o sensor de ré no para-choque traseiro, o itinerário eletrônico frontal, a iluminação em leds no salão interno e na caixa de porta, acima dos degraus, e pontos para a instalação de microcâmeras e sistema de Wi-Fi.