Carro da Vacina imuniza educadores para volta às aulas

Com a proximidade do início das aulas, toda a rede municipal de Diadema se prepara para acolher os estudantes. Para que professores e profissionais da Educação pudessem atualizar o esquema vacinal, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) levou o Carro da Vacina à Secretaria de Educação na manhã desta quarta-feira (31/01).

Os profissionais da sala de vacina da Unidade Básica de Saúde (UBS) Real avaliaram as cadernetas de vacinação dos educadores e aplicaram 73 doses de imunizantes, sendo 48 vacinas contra a covid-19.

A assessora técnica da SMS, Cristiane Lopes de Souza, avalia como positiva a ação. “Além da imunização dos profissionais da Educação, foram passadas orientações sobre saúde e sensibilização de cuidados em geral”, afirma.



As aulas na rede municipal vão começar em 8 de fevereiro e, até lá, a SMS promoverá mais uma ação como esta. No dia 6, o Carro da Vacina estará no Teatro Clara Nunes para vacinar profissionais, durante o 1º Encontro de Educadores da Rede Conveniada.

“A parceria entre as secretarias de Saúde e Educação é fundamental para garantir as ações de prevenção e cuidado da saúde, bem como fortalecimento junto às famílias para a conscientização dos responsáveis sobre a importância da vacinação”, completa Cristiane.

Vacinação

O Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza mais de 20 tipos de imunizantes em todas as UBS da cidade. Para confirmar se o esquema vacinal está em dia, procure a Unidade Básica de Saúde mais próxima. Mais informações em https://portal.diadema.sp.gov.br/vacinas/.