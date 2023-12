Carro da Vacina de Diadema amplia horário de vacinação em dezembro

O Carro da Vacina de Diadema estará nesta terça-feira (12/12) no encontro das ruas Santa Cruz e Santa Ana, no bairro Canhema. Já na quinta-feira (14/12), o posto itinerante ficará na Rua Antônio Bueno, no estacionamento do Supermercado Bem Barato. O horário para aplicação das doses foi ampliado de quatro para seis horas, disponibilizando a estrutura para a população das 10h às 16h.

“O aumento no número de horas, que engloba os períodos de manhã e tarde, permite que a população possa se programar melhor para atualizar as vacinas e ficar com a proteção em dia. As 20 Unidades Básicas ainda continuam abertas, de segunda a sexta-feira, para receber os moradores”, explicou o secretário de Saúde, José Antônio da Silva.

Além das doses do calendário oficial de imunização, com exceção da BCG que possui técnica de aplicação específica em recém nascidos, será disponibilizada também a proteção contra covid (primeira, segunda dose e bivalente). As vacinas do calendário oficial são: DTP, dTpa, difteria e tétano, febre amarela, hepatite A, hepatite B, HPV quadrivalente, meningocócica ACWY, meningocócica C conjungada, pentavalente rotavírus, pneumocócica 10V, tetra viral (SCR e varicela), tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola – SCR), varicela, VIP e VOPb.

Outra novidade é a busca ativa realizada pelos agentes comunitários da saúde (ACS) de referência do território em que será montada a estrutura do Carro da Vacina. “A UBS recebe uma lista com as pessoas que estão em atraso com a imunização e as ACS vão até a casa do morador ou moradora para informar e convidar para participar da ação do Carro da Vacina. É mais uma estratégia para ampliar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes até 14 anos”, reforçou o secretário.

Para receber as doses, é preciso levar caderneta de vacinação e documento de identidade com foto. No caso da vacina contra covid, é importante levar comprovante de doses anteriores.

Dia D

No próximo sábado (16/12), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) promoverá mais um Dia D de Multivacinação em quatro pontos da cidade. Nas UBSs Paineiras e Promissão, será das 8h30 às 16h.

Os outros dois postos terão início às 10h: na região sul, o Carro da Vacina ficará no Supermercado Ricoy Eldorado e, no centro, será no Shopping Praça da Moça. O horário de encerramento será o mesmo para os demais postos.

As salas de vacina funcionam em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h.

Serviço:

Carro da Vacina em Diadema

12 de dezembro de 2023, terça-feira, das 10h às 16h

Encontro das ruas Santa Cruz e Santa Ana – Canhema.

14 de dezembro de 2023, quinta-feira, das 10h às 16h

Rua Bueno Aires, 104 – Vila Mulford.

16 de dezembro de 2023, sábado, das 10h às 16h

Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 789, Supermercado Ricoy, próximo da UBS Eldorado, Eldorado.

Dia D de Multivacinação

16 de dezembro de 2023, sábado

das 8h30 às 16h

Posto 1. UBS Paineiras. Rua Javari, 635 – Paineiras.

Posto 2.UBS Promissão. Rua Prudente de Moraes, 300 – Jardim Promissão.

das 10h às 16h

Posto 3. Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 789, Supermercado Ricoy, próximo da UBS Eldorado, Eldorado.

Posto 4. Shopping Praça da Moça. Rua Graciosa, 712 – Centro (entrada pela rua do Teatro Clara Nunes).