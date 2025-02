Carro com pai e filho é engolido por buraco no Paraná

Um incidente inusitado ocorreu em Jaguapitã, cidade localizada no norte do Paraná, quando um veículo foi surpreendido por uma cratera na via pública. O episódio envolveu Gabriel Augusto, um pai de 26 anos, que estava levando seu filho de apenas dois anos para a creche.

O acontecimento se deu por volta das 7h30, quando o carro de Gabriel foi repentinamente “engolido” por um buraco no asfalto. A situação, que poderia ter resultado em graves consequências, teve um desfecho feliz: o pai e a criança conseguiram sair do veículo sem apresentar ferimentos.

A cratera causou o afundamento de uma parte do carro, deixando metade dele submersa no buraco. Imediatamente após o ocorrido, imagens do veículo começaram a circular nas redes sociais, gerando repercussão entre os internautas.

Com a ajuda de um trator, o automóvel foi removido da cratera pouco tempo depois do incidente. O caso ressalta a necessidade de atenção às condições das vias públicas e a importância de medidas preventivas para garantir a segurança dos motoristas e pedestres.