Carro avança contra grupo de pessoas na China e deixa ao menos 35 mortos

Na noite de segunda-feira, um trágico incidente abalou a cidade de Zhuhai, no sul da China. Pelo menos 35 pessoas perderam a vida e outras 43 foram hospitalizadas após um veículo avançar contra um grupo reunido do lado de fora de um centro esportivo. O suspeito, identificado pelo sobrenome Fan, teria tentado suicidar-se no local e encontra-se hospitalizado em estado de coma, com ferimentos no pescoço.

O relatório preliminar da polícia sugere que a ação de Fan foi motivada por insatisfação relacionada à divisão de bens em um processo de divórcio. Ele teria invadido o centro esportivo com um veículo off-road, atropelando cidadãos na área interna antes de ser detido pela polícia. Durante o ato, Fan estava se automutilando dentro do carro.

Em resposta ao ataque, o presidente Xi Jinping enfatizou a necessidade de prestar apoio às vítimas e assegurar uma punição severa ao responsável. Ele destacou a importância de aprender com o incidente para fortalecer medidas preventivas e garantir a segurança pública. O primeiro-ministro Li Qiang também sublinhou a necessidade de investigação minuciosa dos riscos ocultos e conflitos sociais.

Relatos sobre o evento têm sido amplamente discutidos nas redes sociais chinesas, embora algumas informações tenham sido removidas, conforme relatado pela Associated Press. A tragédia ocorreu às vésperas da abertura de uma importante feira da indústria aeronáutica em Zhuhai, que prosseguiu conforme programado.

Este incidente levanta preocupações sobre questões sociais e a gestão de conflitos pessoais na China, destacando a necessidade urgente de abordagens eficazes para prevenir atos extremos. A rápida reação das autoridades chinesas visa não apenas punir o culpado, mas também promover um ambiente mais seguro e estável para todos os cidadãos.