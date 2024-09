Carretas de mamografia e empreendedorismo do SP por Todas chegam a Registro

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Políticas para a Mulher, chega a Registro nesta segunda-feira (30) com as carretas de mamografia e empreendedorismo do programa SP Por Todas. A iniciativa teve início há cerca de um mês no Vale do Ribeira e já percorreu outros dois municípios, Apiaí e Eldorado, para oferecer às mulheres da região acesso ao diagnóstico precoce do câncer de mama, além de cursos gratuitos do Sebrae e do Senac para promover a autonomia financeira. Em Registro, os serviços estarão disponíveis até o dia 11 de outubro, a partir das 8h.

Com a capacidade de realizar 50 atendimentos por dia, a carreta da mamografia permite diagnóstico e tratamento precoces do câncer de mama. Já os cursos de empreendedorismo, um serviço pioneiro da SP Mulher, proporcionam acesso a formações profissionalizantes e oportunidades de negócio, ajudando as mulheres a conquistarem sua independência financeira.

A secretária estadual de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro, ressalta a importância da iniciativa: “O objetivo do Governo do Estado de São Paulo e da SP Mulher é levar cada vez mais prevenção e cuidados à saúde das mulheres, além de proporcionar acesso a oportunidades de profissionalização e autonomia financeira. Essas ações também ajudam a romper ciclos de agressão e combater a violência contra a mulher, que ainda é uma realidade.” Após Registro, as carretas rumarão para Ilha Comprida e, posteriormente, Juquitiba.

Além dos cursos e exames, as mulheres do Vale do Ribeira podem aproveitar diversas iniciativas da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Entre elas, o FEAP (Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista), que oferece linhas de crédito para produtores rurais, e o programa Cozinhalimento. Elas também têm acesso a palestras e atendimentos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que visam apoiar e informar a comunidade.

Cartilha SP Por Todas

O Governo do Estado de São Paulo se destaca pela criação pioneira de políticas públicas para as mulheres, coordenadas pela Secretaria de Políticas para a Mulher e unificadas pelo movimento SP Por Todas. O objetivo é ampliar a visibilidade para que saibam como acessar a rede de proteção, tenham acesso a serviços de saúde e conquistem sua autonomia financeira.

São leis, programas, protocolos, linhas de créditos, aplicativos e iniciativas verdadeiramente transformadoras para as mulheres. Confira as políticas públicas estruturadas e entregues para que as mulheres de São Paulo estejam seguras, saudáveis e conquistem sua autonomia financeira:

Segurança

Protocolo Não se Cale

Todos os bares, restaurantes, espaços de eventos, hotéis e estabelecimentos dos setores de gastronomia, entretenimento e lazer, por lei, devem prestar auxílio diante de qualquer pedido de socorro ou suspeita de caso de assédio, violência ou importunação sexual.

Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs)

As Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) oferecem atendimento especializado. Há também as Salas DDM 24 horas nas demais delegacias, além da DDM online, com plantão 24 horas. Cabine Lilás Sala que funciona dentro do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), com policiais femininas treinadas por equipes especializadas para atender casos de violência doméstica pelo telefone 190.

App SP Mulher

O app unifica serviços às vítimas de violência doméstica e familiar. Está disponível para os sistemas iOS e Android e reúne as principais funcionalidades para facilitar o registro de ocorrências e o acionamento da Polícia Militar, ANDROID contando também com um botão do pânico.

Tornozeleiras Eletrônicas para agressores

O Governo de São Paulo disponibiliza tornozeleiras eletrônicas para monitoramento de agressores em tempo real, cumprindo medidas protetivas decretadas pelo Judiciário.

Auxílio-Aluguel

A política pública dispõe que mulheres com medida protetiva que morem no estado de São Paulo, não tenham casa própria e cuja renda até o momento da separação do agressor seja de até dois salários mínimos, têm direito ao benefício de R$ 500 reais.

Empreendedorismo

Desenvolve Mulher e Desenvolve Mulher Sustentável

Linhas de crédito que atendem e fomentam micro, pequenas e médias empresas administradas por mulheres através da Desenvolve SP, agência de fomento do estado.

Empreenda Mulher

Linha de financiamento disponibilizada pelo Banco do Povo para apoiar as mulheres empreendedoras a criarem ou expandirem seus negócios.

Gabinete 3D SP por Todas – Empreendedorismo

Carretas que circulam o Estado levando cerca de 20 opções de cursos profissionalizantes para mulheres que querem abrir e gerir seu próprio negócio.

Saúde

Gabinete 3D SP por Todas – Exames preventivos

Carretas que percorrem o Estado realizando exames de mamografia, promovendo o diagnóstico e o tratamento precoce do câncer de mama.

Rede de Assistência Materna e Infantil

O Estado de São Paulo conta com uma série de serviços públicos para atender às mães e bebês no pré-natal, parto e pós-parto.

Confira demais políticas e serviços

Todas in-Rede

Oferece cursos online às mulheres com deficiência para melhorar sua qualidade de vida, promover a inclusão social e criar uma rede virtual de informação e interação.

Casa Própria no Nome da Mulher

As mulheres têm prioridade na titularidade dos contratos de programas habitacionais do Governo do Estado de São Paulo (Lei 17431/2021, artigos 78 e 79).

Confira a programação das carretas

Mamografia e Empreendedorismo no Vale do Ribeira

Registro

Data: de 30 de setembro a 11 de outubro

Horário de funcionamento dos serviços: A partir das 8h

Local: Praça dos Expedicionários

Endereço: Rua Pio Onze 143, Centro – Registro/SP

Cursos

Segunda à sexta, das 8h às 21h – Sábado das 08h às 12h

Para se inscrever, acesse este link.

Carreta da Mamografia – 50 exames diários com senha

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h – Sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Para serem atendidas, mulheres de 50 a 69 anos precisam apresentar somente o RG e o cartão do SUS.

Já mulheres de 35 a 49 anos e acima de 70 anos, devem apresentar pedido médico do SUS, juntamente com o cartão SUS e RG.

Cozinhalimento

Acontecerá no dia 8/10/2024, das 08h às 17h

Endereço: Rua José Antonio de Campos, 250- Registro/SP

A nutricionista responsável pelo projeto dará cursos de alimentação saudável, oferecidos pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.