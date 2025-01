Carretas de Mamografia e Empreendedorismo chegam a Andradina

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Políticas para a Mulher, chega à Andradina com as carretas de mamografia e empreendedorismo do programa SP Por Todas. O município receberá os serviços de 20 de janeiro a 01 de fevereiro, oferecendo as mulheres acesso ao diagnóstico precoce do câncer de mama, além de cursos gratuitos do Sebrae e do Senac para promover a autossuficiência financeira, além de atendimentos da Defensoria Pública. Os serviços estarão disponíveis até o dia 01 de fevereiro, a partir das 8h.

Com capacidade de realizar 50 atendimentos por dia, a carreta da mamografia permite diagnóstico e tratamento precoces do câncer de mama. Já os cursos de empreendedorismo, um serviço pioneiro da SP Mulher, proporcionam acesso a formações profissionalizantes e oportunidades de negócio, ajudando as mulheres a conquistarem sua liberdade financeira.

A secretária estadual de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro, destaca a importância da ação no município: “Estamos muito felizes em dar continuidade ao trabalho das nossas carretas em Andradina. O Governo do Estado está comprometido em fortalecer a prevenção da saúde feminina e oferecer capacitação profissional, garantindo às mulheres mais autonomia e qualidade de vida”.

Cartilha SP Por Todas

O Governo de São Paulo se destaca pela criação pioneira de políticas públicas para as mulheres, coordenadas pela Secretaria de Políticas para a Mulher e unificadas pelo movimento SP Por Todas. Durante a passagem das carretas pelo município, a população pode ter acesso gratuitamente a Cartilha SP Por Todas e entender como acessar a rede de proteção estadual para mulheres.

São leis, programas, protocolos, linhas de créditos, aplicativos e iniciativas verdadeiramente transformadoras para as mulheres. Confira no Portal da Mulher Paulista (https://www.portaldamulherpaulista.sp.gov.br/) as políticas públicas estruturadas e entregues para que as mulheres de São Paulo estejam seguras, saudáveis e conquistem sua autonomia financeira.

Programação das Carretas – Andradina

Data: 20 de janeiro e 01 de fevereiro

Local: Praça Antônio Joaquim de Moura Andrade – Centro

Horário: A partir das 8h

Mamografia:

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h – Sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Para mulheres de 50 a 69 anos: é necessário apresentar RG e cartão do SUS.

Mulheres de 35 a 49 anos e acima de 70 anos devem apresentar pedido médico do SUS, RG e cartão do SUS.

Atendimento por ordem de chegada (50 exames diários).

Cursos de Empreendedorismo:

• Segunda, Quartas e Sextas: das 8h às 17h50

• Terças e Quintas: das 8h às 22h

• Sábado, 25/01: das 8h às 12h50

• Sábado, 01/02: das 8h às 17h

Inscrições podem ser feitas através do link: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=zbB4Oo58KUmD1RkKbMATZVrHc_ZJCjdNggAAwLmx4gdUMlJBVVZKNjhLTklVWlU1QTVYRVpMVVlQSC4u&origin=QRCode&route=shorturl