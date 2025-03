Carretas de Mamografia chegam a 10 regiões do estado de SP no Mês da Mulher

As Carretas de Mamografia, uma iniciativa do Governo de São Paulo em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES) e a Secretaria de Políticas para a Mulher, contemplará 10 regiões do território paulista com exames gratuitos. No Mês da Mulher, a ação percorrerá São Paulo, Sete Barras, Assis, Mirassol, Pinhalzinho, Ubatuba, Alumínio, Marília, Potirendaba e Nazaré Paulista.

O programa Mulheres de Peito quer ampliar o diagnóstico e o tratamento precoce do câncer de mama com o exame gratuito para as mulheres com idade entre 50 e 69 anos apenas com a apresentação do RG e cartão SUS. Pacientes entre 35 e 49 anos e acima de 70 anos devem apresentar, também, o pedido médico.

O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com disponibilização de até 50 senhas por dia. Aos sábados, o horário é das 8h às 12h, com atendimento de até 25 mulheres, exceto feriados. A distribuição de senhas é feita por demanda espontânea e por ordem de chegada.

Em caso de alteração no exame, as pacientes são encaminhadas a um serviço de referência do SUS para a realização de exames complementares ou tratamento.

As Carretas de Mamografia, iniciativa da Secretaria de Estado de Saúde (SES), registraram um aumento de 40% nos exames de prevenção e diagnóstico do câncer de mama no Estado de São Paulo, em 2024. Foram realizados 34.605 exames, frente a 24.690 em 2023.

Na cidade de Assis, a Secretaria de Políticas para a Mulher também oferece a Carreta do Empreendedorismo, com cursos gratuitos oferecidos pelo Senac e Sebrae.

O itinerário das carretas pode ser acessado por meio do site e aplicativo do Poupatempo, disponível para Android e iOS.

Carreta de Mamografia em São Paulo

Data: 5 a 14 de março

5 a 14 de março Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

segunda a sexta-feira, das 8h às 17h Endereço: Av. Dr. Arnaldo, nº 355 – Pacaembu – CEP: 01246-000 – São Paulo – (Estacionamento da Secretaria de Estado da Saúde)

Carreta de Mamografia em Sete Barras

Data: 5 a 15 de março

5 a 15 de março Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados) Endereço: Rua Prefeito Antônio Xavier de Oliveira, 24 – Jardim Ypitanga – CEP 11910-000 – próximo ao Centro de Convivência do Idoso – Sete Barras – SP

Carreta de Mamografia e Empreendedorismo em Assis

Data: 6 a 15 de março

6 a 15 de março Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados) Endereço: Rua Sebastião Leite do Canto, S/N, estacionamento da Praça Valter Mansolelli – CEP: 19814-300 – Assis – SP

Carreta de Mamografia em Mirassol

Data: 5 a 15 de março

5 a 15 de março Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados) Endereço: Praça Dr. Anísio José Moreira (Praça da Matriz) – Centro – CEP: 15130-065 – Mirassol – SP

Carreta de Mamografia em Pinhalzinho

Data: 5 a 15 de março

5 a 15 de março Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados) Endereço: Rua Variante Americo Pedro Benedetti, S/N – Hospital Municipal de Pinhalzinho – CEP: 12995-000 – Pinhalzinho

Carreta de Mamografia em Marília

Data: 17 a 29 de março

17 a 29 de março Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados) Endereço: Av. Sampaio Vidal – nº216 – Centro – CEP: 17533-001 – Marília – SP

Carreta de Mamografia em Ubatuba

Data: 18 a 29 de março

18 a 29 de março Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados) Endereço: Av. Iperoig – Praça de Eventos Ubatuba – CEP: 11680-000 – Ubatuba – SP

Carreta de Mamografia em Alumínio

Data: 18 a 29 de março

18 a 29 de março Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados) Endereço: Rua João de Castro Figueiroa, nº02 – Vila Industrial – Praça em frente a Igreja Matriz – CEP: 18125-000 – Alumínio – SP

Carreta de Mamografia em Potirendaba

Data: 18 a 29 de março

18 a 29 de março Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados) Endereço: Rua Ernesto Galbiatti – nº446 – Jardim das Palmeiras – CEP: 15107-010 – Centro de Eventos Seresteiros da Saudade – Potirendaba – SP

Carreta de Mamografia em Nazaré Paulista