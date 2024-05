Carretas da Mamografia realizam exames gratuitos em oito municípios no mês de junho

Durante o mês de junho, às Carretas da Mamografia, do Programa “Mulheres de Peito” da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), percorrerão os municípios de Arujá, Jaú, Piracaia, Guarulhos, Ourinhos, Presidente Prudente, Bertioga e Batatais. O serviço oferece exames gratuitos para diagnóstico de câncer de mama.

Com o intuito de alertar as mulheres sobre a importância do exame na detecção precoce do câncer de mama, a iniciativa do Governo de São Paulo realiza o atendimento sem necessidade de agendamento, para mulheres de 35 a 49 anos, e acima de 70 anos, mediante apresentação do RG, cartão do SUS e um pedido médico. Para as pacientes com idade entre 50 e 69 anos, é necessário apresentar apenas RG e cartão do SUS (Sistema Único de Saúde).

Somente no primeiro trimestre deste ano, já foram realizados mais de 6 mil exames. Em 2023, o programa realizou 24.690 exames e percorreu 47 municípios, incentivando as mulheres a realizarem o exame de mamografia e possibilitando o diagnóstico e o tratamento precoce do câncer de mama.

O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com disponibilização de até 50 senhas. Aos sábados, o horário é das 8h às 12h, com atendimento de até 25 mulheres. A distribuição de senhas é feita por demanda espontânea e por ordem de chegada.

Sobre o exame

As imagens capturadas nos mamógrafos são encaminhadas para o Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem (SEDI), ligado à Secretaria, localizado na capital paulista, que emite laudos à distância. O resultado sai em até dois dias após a realização do exame.

As carretas contam com a equipe multidisciplinar composta por técnicos em radiologia, agentes administrativos e supervisor de unidade. Para agilizar o diagnóstico, cada veículo é equipado com conversor de imagens analógicas em digitais, impressoras, computadores e mobiliários.

Mulheres de Peito

As mulheres paulistas com idades entre 50 e 69 anos, também podem marcar seus exames de mamografia sem necessidade de pedido médico e de forma gratuita pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Para realizar o agendamento do exame, basta ligar para o número 0800 779 0000. A consulta é marcada via Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo.

Confira o cronograma em cada município:

Carreta da Mamografia em Arujá:

Data: 28 de maio a 8 de junho de 2024

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Rua Adhemar Barros, 84 – Centro – Arujá – SP

Carreta da Mamografia em Jaú:

Data: 28 de maio a 8 de junho de 2024

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Avenida João Ferraz Neto , 201 – Praça do Museu – Jaú-SP

Carreta da Mamografia em Piracaia:

Data: 4 a 15 de junho de 2024

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Av. Beira Rio, Jd. Monte Cristo – Piracaia-SP

Carreta da Mamografia em Guarulhos:

Data: 11 a 22 de junho de 2024

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Alameda dos Lírios, 145 – Parque Cecap- Guarulhos – SP

Carreta da Mamografia em Ourinhos:

Data: 11 a 22 de junho de 2024

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Recinto da FAPI – Parque Olavo Ferreira de Sá, situado na Avenida Jacinto Sá, Jardim São Domingos – Ourinhos-SP

Carreta da Mamografia em Presidente Prudente:

Data: 18 a 29 de junho de 2024

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Avenida Cel. José Soares Marcondes, 2380 – Vila Euclides – Presidente Prudente SP

Carreta da Mamografia em Bertioga:

Data: 25 de junho a 6 de julho de 2024

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Rua Luiz Pereira de Campos – 901 – Centro – Bertioga – SP

Carreta da Mamografia em Batatais:

Data: 25 de junho a 6 de julho de 2024

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Terminal Rodoviário de Batatais – Av. João Luis de Oliveira, 30 – 176 – Centro Batatais