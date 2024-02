Carretas da mamografia passam por mais seis municípios de SP entre fevereiro e março

As Carretas da Mamografia, do Programa Mulheres de Peito, começaram a nova fase de atendimentos no dia 30 de janeiro, em Mogi Guaçu e Agudos. O serviço da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo disponibiliza exames de mamografia gratuitamente para mulheres de 50 a 69 anos sem a necessidade de pedido médico ou agendamento, somente com a apresentação do RG e Cartão Nacional de Saúde (cartão do SUS).



Somente em 2023, o programa realizou 24.690 exames e percorreu 47 municípios. Neste ano, do dia 2 até o dia 27 de janeiro, as carretas atenderam 1.901 pacientes. O objetivo do programa é incentivar mulheres a realizar o exame de mamografia para diagnóstico e tratamento precoce do câncer de mama.



As carretas seguirão com atendimentos entre fevereiro e março nos municípios de Leme, Santo Anastácio, Itirapina e Nova Campinas. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com atendimento de até 50 senhas e, aos sábados, das 8h às 12h, com atendimento de até 25 senhas, com distribuição de senhas por demanda espontânea e por ordem de chegada.



As mulheres com idade entre 35 e 49 anos e acima de 70 anos também podem realizar o exame, desde que apresentem pedido médico do exame, RG e Cartão do SUS.



Confira o cronograma em cada município:



Carreta da Mamografia em Mogi Guaçu

Data: 30 de janeiro a 10 de fevereiro de 2024

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h, exceto feriados

Endereço: Avenida Mogi Mirim, 210, Centro, Mogi Guaçu



Carreta da Mamografia em Agudos

Data: 30 de janeiro a 10 de fevereiro de 2024

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h, exceto feriados

Endereço: Avenida Carvalho Pinto, altura do número 505, Vila Honorina, Agudos



Carreta da Mamografia em Leme

Data: 15 de fevereiro a 24 de fevereiro de 2024

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h, exceto feriados

Endereço: Rua João Arrais Seródio, em frente ao número 141, Centro, Leme



Carreta da Mamografia em Santo Anastácio

Data: 15 de fevereiro a 24 de fevereiro de 2024

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h, exceto feriados

Endereço: Rua Lolita Sanches Pretel, s/n, Recinto de Exposições “Arary-Baltuilhe”, Santo Anastácio



Carreta da Mamografia em Itirapina

Data: De 26 de fevereiro a 2 de março de 2024

Horário: De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h, exceto feriados

Endereço: Avenida Três- Praça da Matriz, Centro, Itirapina



Carreta da Mamografia em Nova Campina

Data: 27 de fevereiro a 9 de março de 2024

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h, exceto feriados

Endereço: Rua João Cavalheiro, 525, Centro, Nova Campina