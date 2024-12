Carretas da Mamografia: atendimentos gratuitos em Cotia, Cajati e Dracena a partir de janeiro

A Carreta da Mamografia, uma importante iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), iniciará sua jornada de atendimentos gratuitos nas cidades de Cotia, Cajati e Dracena em 2025. Esta ação tem como objetivo primordial a prevenção do câncer de mama, e, a partir de fevereiro, duas novas carretas serão incorporadas à frota, totalizando cinco unidades móveis disponíveis para atendimento.

O programa intitulado Mulheres de Peito busca intensificar o diagnóstico e o tratamento precoce do câncer de mama. Os exames serão oferecidos gratuitamente às mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos mediante a apresentação do Registro Geral (RG) e do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Para as pacientes com idades entre 35 e 49 anos ou acima de 70 anos, é necessário apresentar um pedido médico juntamente com os documentos mencionados.

O funcionamento das carretas está programado para ocorrer de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com a disponibilização de até 50 senhas diárias. Nos sábados, o horário será das 8h ao meio-dia, exceto em feriados, limitando o atendimento a 25 mulheres. As senhas são distribuídas por ordem de chegada e demanda espontânea.

Quando necessário, caso sejam detectadas alterações nos exames realizados, as pacientes serão encaminhadas para serviços de referência do SUS para realização de exames complementares ou início de tratamento.

As Carretas da Mamografia fazem parte do Programa Mulheres de Peito e têm sido fundamentais na luta contra o câncer. Em 2024, foram realizados um total de 34.605 exames em 71 municípios do Estado de São Paulo.

Para as mulheres paulistas entre 50 e 69 anos que desejam realizar o exame de mamografia sem necessidade de solicitação médica, é possível agendar o atendimento gratuitamente pelo SUS. Para isso, basta entrar em contato com o telefone 0800 779 0000. O agendamento é realizado através do Sistema Informatizado de Regulação do Estado.

Agenda das Carretas da Mamografia

Cotia

Data: De 7 a 18 de janeiro

Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; Sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Avenida Professor Manoel José Pedroso, 1401 – Jardim Nomura – CEP: 06717-900 – Cotia-SP

Cajati

Data: De 7 a 18 de janeiro

Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; Sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Praça Vereador Antonio Ribeiro da Cunha – S/N – Centro – CEP: 11950-000 – Cajati-SP

Dracena

Data: De 7 a 18 de janeiro

Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; Sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Avenida Washington Luis, nº 793 – Metropoles – CEP: 17900-000 – Dracena-SP