Carreta entala e bloqueia acesso à Serra da Cantareira, afetando trânsito em SP

Na manhã desta sexta-feira (31), um incidente envolvendo uma carreta ocorreu na Avenida Senador José Ermírio de Moraes, localizada na Vila Albertina, na região do Tremembé, Zona Norte de São Paulo. O bloqueio gerado pela situação afetou o acesso à Serra da Cantareira, impactando os municípios vizinhos de Mairiporã, Caieiras e Franco da Rocha.

De acordo com informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o local é sinalizado com placas que proíbem a circulação de ônibus e caminhões devido às características topográficas da área. A CET enfatizou a importância do respeito à sinalização por parte dos motoristas.

“A Companhia reforça aos motoristas que respeitem a sinalização de trânsito instalada no local. A equipe de engenharia da CET realizará uma vistoria na via ainda hoje para avaliar as condições da sinalização existente e, se necessário, elaborará um projeto para complementar os elementos já presentes”, afirmou a CET.

Além disso, a CET alertou que desrespeitar as placas de proibição para caminhões e ônibus é considerado uma infração conforme o artigo 187 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Essa infração é classificada como média, resultando em quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista e uma multa no valor de R$ 130,16.

Para motoristas que necessitam realizar o trajeto entre São Paulo e as cidades adjacentes, a recomendação é utilizar a Rodovia Fernão Dias ou a Estrada Santa Inês como alternativas viáveis.