Carreta de mamografia chega à região de São Bernardo

A Natural One – marca líder de sucos 100% naturais e que estreia na categoria de bebidas vegetais à base de aveia (popularmente conhecidos como leites vegetais) – se une, mais uma vez, à ONG Américas Amigas levar à região do ABC Paulista atendimentos gratuitos de prevenção e diagnóstico de câncer de mama entre a população em situação de vulnerabilidade social. A cidade de São Bernardo do Campo integra o calendário da unidade móvel que, até dezembro, irá circular por outras localidades do Estado de São Paulo. Dos dias 5 a 9 de dezembro, das 7h às 16h, a carreta equipada com mamógrafo digital estará no CREC Pauliceia (Rua Francisco Alves, 460) prestando, de forma gratuita, exame clínico, orientações, mamografia e ultrassonografia direcionada, realizadas no próprio local. A estimativa é atender cerca de 80 pessoas por dia.

Podem participar da ação mulheres, acima de 40 anos, além de pessoas trans e homens que apresentem sinais clínicos de câncer de mama, sendo necessário realizar cadastro prévio no site da Américas Amigas (site). A iniciativa vai priorizar pessoas que:

Tenham algum histórico de câncer de mama na família em primeiro grau (pais, irmãos, filhos) com diagnóstico da doença antes dos 50 anos de idade ou câncer de mama bilateral ou câncer de ovário em qualquer idade;

Refiram sentir nódulo ou caroço na mama ou axila em autoexame;

Estejam inscritas no CadUnico ou recebam algum auxílio do governo;

Não possuam prótese mamária estética.

Após este atendimento primário prestado pela equipe da Américas Amigas na carreta, se necessário, os pacientes serão encaminhados para hospitais e clínicas especializadas para consulta com mastologista e realização de exames complementares como ressonância e biópsia, tudo custeado pelo projeto e de forma gratuita para a população.

A iniciativa tem como objetivo promover acesso gratuito a exames de detecção e diagnóstico precoce de câncer de mama, além de esclarecimentos e informações sobre esta doença. Se descoberto precocemente, as chances de cura chegam a 95% deste tipo de câncer, que é o que mais mata as mulheres no Brasil, de acordo com o INCA (Instituto Nacional do Câncer).

SERVIÇO:

Atendimentos para detecção gratuita do câncer de mama em São Bernardo do Campo

Local: CREC Pauliceia (R. Francisco Alves, 460)

Data: 05 a 09/12

Horário: 7h às 16h

Agendamento gratuito no site