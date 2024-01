Carreta da Mamografia realiza mais de 24 mil exames em 2023 pelo Programa ‘Mulheres de Peito’

O programa Mulheres de Peito, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem (FIDI) – instituição social filantrópica de saúde, referência em diagnóstico por imagem – atendeu 24.690 mulheres em São Paulo em 2023. Nas 50 cidades por onde passou, recebeu uma média de 493 pacientes por campanha, promovendo acesso da população à atenção básica em saúde, incentivando mulheres a realizar os exames gratuitamente e prestando apoio ao Sistema Único de Saúde.

Entre as atendidas, 65,35% tinham entre 50 e 69 anos; 24,73% tinham de 35 a 49 anos e 9,92% são 70+. “Essa estatística reflete o perfil dos principais pacientes da FIDI, que são mulheres 50+. Elas se cuidam mais, possuem a rotina de ir a médicos ginecologistas e são os principais públicos de campanhas bem-sucedidas de atenção aos cuidados com a saúde”, explica a doutora Vivian Milani, médica radiologista da Fundação.

Do total de exames realizados pela FIDI nas carretas, 306 foram encaminhados para tratamento. A mamografia é um exame indispensável para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Se for detectada em fase inicial, aumenta as chances de tratamento e cura, podendo chegar a 98%. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), no estado de São Paulo, estima que em 2023 ocorreram 20.470 novos casos da doença, sendo essa a primeira causa de morte por câncer em mulheres no Brasil.