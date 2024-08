Carreta da Mamografia do Governo de SP chega a Aguaí nesta terça-feira (27)

O município de Aguaí, na região de São João da Boa Vista, receberá na próxima terça-feira (27) a Carreta da Mamografia, do Programa Mulheres de Peito, que visa o diagnóstico e tratamento precoce do câncer de mama. O serviço é uma iniciativa do Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), que oferece mamografia gratuita para mulheres acima de 35 anos.

Incentivando o autocuidado, as carretas atendem mulheres, sem necessidade de agendamento, entre 35 e 49 anos e acima de 70 anos, mediante apresentação do RG, cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) e pedido médico. Para as pacientes com idade entre 50 e 69 anos, é necessário apresentar apenas RG e cartão do SUS.

Do dia 3 de janeiro até 27 de julho deste ano, foram realizados 18.895 exames de mamografia em 39 municípios do estado com três carretas de mamografia em funcionamento. Em 2023, o programa realizou 24.690 exames e percorreu 47 municípios.

Caso sejam detectadas alterações no exame, as pacientes são encaminhadas a um serviço de referência do SUS para a realização de exames complementares ou tratamento.

O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com disponibilização de até 50 senhas. Aos sábados, o horário é das 8h às 12h, exceto feriados, com atendimento de até 25 mulheres. A distribuição de senhas é feita por demanda espontânea e por ordem de chegada.

Atualmente, a população pode ter acesso ao itinerário das carretas da mamografia pelo app e site do Poupatempo. O programa “Mulheres de Peito” também já está disponível nas plataformas, auxiliando no agendamento de mamografias e direcionando as ligações para o telefone 0800-779-0000, da Central de Regulação de Oferta de Serviços do Estado (Cross).

Por meio do “0800”, as mulheres entre 50 e 69 anos que não fizeram mamografia nos últimos dois anos podem agendar o exame mesmo sem pedido médico.

A segunda carreta do serviço também segue em atendimento no município de Queluz até 31 de agosto.

Carreta da Mamografia em Aguaí:

Data: 27 de agosto a 6 de setembro de 2024

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Avenida Milanês Vasconcelos, 360 – Parque Interlagos – CEP: 13860-000 – Aguaí – SP

Carreta da Mamografia em Queluz:

Data: 20 a 31 de agosto de 2024

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Estrada Municipal Hamilcar Bevilaqua Porteira, Espaço de Eventos 8 de Março – Praça de Eventos – CEP: 12800-000 – Queluz – SP