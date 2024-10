Carreta da Mamografia contempla regiões da Grande SP e Araraquara em novembro

A Carreta da Mamografia segue percorrendo o Estado de São Paulo durante a ação do Outubro Rosa. A iniciativa do Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), oferecerá mamografias gratuitas em Itaquaquecetuba, Juquitiba, Osasco, Porto Ferreira, Parque Linear e Américo Brasiliense.

O programa Mulheres de Peito quer ampliar o diagnóstico e tratamento precoce do câncer de mama com o exame gratuito para as mulheres com idade entre 50 e 69 anos apenas com a apresentação do RG e cartão SUS. Pacientes entre 35 e 49 anos e acima de 70 anos devem apresentar, também, o pedido médico.

O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com disponibilização de até 50 senhas por dia. Aos sábados, o horário é das 8h às 12h, exceto feriados, com atendimento de até 25 mulheres. A distribuição de senhas é feita por demanda espontânea e por ordem de chegada.

Em caso de alterações no exame, as pacientes são encaminhadas a um serviço de referência do SUS para a realização de exames complementares ou tratamento.

Do dia 3 de janeiro até 22 de outubro deste ano, foram realizadas 28.145 mamografias. Em 2023, o programa realizou 24.690 exames e percorreu 47 municípios, incentivando as mulheres a realizarem o exame e possibilitando o diagnóstico e o tratamento precoce do câncer de mama.

Atualmente, a população pode ter acesso ao itinerário das carretas da mamografia pelo app e site do Poupatempo disponíveis para Android e IOS.

Mulheres de Peito

As mulheres paulistas, com idades entre 50 e 69 anos, também podem marcar seus exames de mamografia sem necessidade de pedido médico e de forma gratuita pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Para realizar o agendamento do exame, basta ligar para o número 0800 779 0000. A consulta é marcada via Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo.

Carretas da Mamografia em Itaquaquecetuba

Data: 22 de outubro a 1º de novembro

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Largo da Vila Dão Carlos – Vila São Carlos – CEP: 08599-570 – Itaquaquecetuba–SP

Carretas da Mamografia em Juquitiba

Data: 28 de outubro a 9 de novembro

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Avenida Juscelino Kubitchek de Oliveira nº 633 – Centro – Juquitiba–SP

Carretas da Mamografia em Osasco

Data: 29 de outubro a 9 de novembro

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Rua Dimitri Sensaud de Lavoud – Osasco–SP – estacionamento da prefeitura

Carretas da Mamografia em Porto Ferreira

Data: 5 a 16 de novembro

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Avenida Engenheiro Nicolau de Vergueiro Forjaz s/n – Porto Ferreira–SP

Carretas da Mamografia em São Paulo (Parque Linear)

Data: 12 a 23 de novembro

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Parque Linear do Córrego do Rio Verde – Av. Itaquera, 7591 – Itaquera – São Paulo–SP

Carretas da Mamografia em Américo Brasiliense

Data: 19 a 30 de novembro

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Praça do Coreto, Rua Ribeiro de Barros – Américo Brasiliense–SP