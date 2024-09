“Carreira técnica tem só escada para continuar subindo”, afirma Leandro Karnal

A 5ª Semana Nacional dos Técnicos Industriais encerrou com “chave de ouro”. Com o tema “Recriar, Reinventar ou Desaparecer” o historiador, professor e escritor Leandro Karnal selou a programação alusiva ao Dia Nacional dos Técnicos Industriais, celebrado anualmente no dia 23 de setembro.

A promoção foi do Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) e contou com a participação de dirigentes e conselhos da autarquia federal e representantes dos conselhos regionais que integram o Sistema CFT/CRTs.

As homenagens, debates e palestras iniciaram na segunda-feira (23/09), com sessão especial no Senado Federal. De terça-feira (24/09) até esta quinta-feira (26/09), dirigentes, conselheiros, foram promovidas palestras e debates acerca dos desafios e conquistas da categoria técnica industrial e dos profissionais registrados no Sistema CFT/CRTs.

“Recriar, Reinventar ou Desaparecer”

Doutor em História Social e membro da Academia Paulista de Letras, Leandro Karnal ganhou reconhecimento nacional como palestrante e formador de opinião.

Aos técnicos industriais, Karnal destinou o início da conversa para abordar a necessidade de ressignificação pessoal e profissional diante das mudanças sociais e tecnológicas.

De acordo com o palestrante convidado, ferramentas e modelos do século passado já tiveram sua importância. Depois de considerados, devem permanecer na memória e ser lembrados com saudosismo. Segundo Karnal, “adaptar-se à modernidade não é uma questão de opção e, sim, de necessidade”. “Eu preciso aprender a me adaptar. É um mundo em ebulição. Ebulição é não apenas aumentar a sua quantidade de informação. Você tem que agir como agente desta história”, enfatizou ao lembrar que cada um é protagonista das próprias mudanças.

O momento, segundo o historiador, é de quebra de paradigmas. “Carreiras como a de um técnico não têm pódio. Não têm estrutura arquitetônica das olimpíadas em que você chega lá. Carreira técnica tem só escada para continuar subindo sem ser empurrado.”.

“E sabe aquele velho conselho dos pais para os filhos, nas décadas de 1970, 1980 e 1990, de o segredo do sucesso é conquistar o diploma, um emprego com carteira assinada? Isso não cabe mais nas demandas das relações de trabalho”, como explicou Karnal.

“Essa é uma ideia antiga, porque está escasso o mundo do emprego, está aumentando o mundo do trabalho. O século XXI é um mundo de habilidades cognitivas, emocionais e conhecimentos práticos”, complementou. “Isso é habilidade produtiva. Isso é uma habilidade típica do século XXI”, ponderou o palestrante convidado.

Leandro Karnal encerrou a palestra falando sobre “as estratégias para enfrentar um mundo em ebulição”. De acordo com o palestrante formador de opinião o protagonismo das pessoas no mundo do trabalho passa pelo gestão estratégica do tempo, pela resiliência e pelo treino para reduzir os erros e lidar com a emergência.

“Mudar é difícil. Não mudar é fatal”, afirmou Karnal.