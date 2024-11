Carrefour se retrata e reafirma confiança na carne brasileira após polêmica

Na terça-feira, 26 de setembro, o grupo Carrefour emitiu uma carta de retratação ao mercado brasileiro, destacando a qualidade e o sabor da carne brasileira. Este movimento veio após o Carrefour ser alvo de boicotes por parte de frigoríficos brasileiros, motivados pelo anúncio anterior do grupo de que não compraria mais carne de países do Mercosul. O CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, enviou também um pedido de desculpas ao ministro da Agricultura do Brasil, Carlos Fávaro, que considerou o conflito resolvido.

A controvérsia teve início com uma declaração do Carrefour França apoiando a agricultura local, o que foi visto como um desprestígio à carne brasileira. Bompard justificou a decisão como uma resposta à crise enfrentada pelos agricultores franceses, sem intenção de prejudicar as relações comerciais no Brasil. No entanto, reconheceu que a comunicação causou mal-entendidos e ofereceu desculpas formais.

O Ministério da Agricultura e Pecuária destacou o comprometimento do Brasil com elevados padrões de qualidade na produção agropecuária. Carlos Fávaro elogiou a retratação do Carrefour e agradeceu às associações brasileiras que se manifestaram em defesa da indústria nacional. Após os pedidos de desculpas, frigoríficos como a Masterboi anunciaram a retomada do fornecimento ao Carrefour.

A situação revelou a importância da comunicação clara entre empresas multinacionais e os países onde atuam. Com o caso considerado encerrado, espera-se que as relações comerciais entre o Carrefour e os produtores brasileiros continuem fortes, reforçando o papel do Brasil como líder global na exportação de carnes.