Carrefour Brasil intensifica controle de fornecedores e bloqueia frigoríficos

O grupo Carrefour, líder no varejo alimentar no Brasil, adotou medidas rigorosas para assegurar a conformidade de seus fornecedores com sua “política de compra responsável de carne bovina”. Até o final de setembro de 2024, a empresa bloqueou 11 frigoríficos brasileiros por não atenderem aos critérios estabelecidos, que incluem prevenção ao desmatamento, condições de trabalho justas e respeito às áreas protegidas. Com uma lista inicial de 18 fornecedores, destacam-se JBS, Masterboi, Marfrig e Minerva, embora os dois primeiros tenham boicotado o Carrefour após sua decisão de não adquirir carne do Mercosul para lojas na França.

Desde 2018, o Carrefour implementa um sistema de monitoramento socioambiental utilizando satélites para rastrear atividades nos biomas brasileiros. Em 2024, essa iniciativa foi expandida para incluir todos os biomas do país. Essa estratégia reforça o compromisso do grupo com o desmatamento zero e garante que 100% dos fornecedores estejam em conformidade com suas políticas. O monitoramento abrangeu mais de 22 milhões de hectares em milhares de fazendas.

O Carrefour Brasil é uma operação vital para o grupo francês, sendo a maior filial fora da França. A empresa tem investido na compra de produtos locais, promovendo frescor e reduzindo custos e emissões. Contudo, a declaração do CEO Alexandre Bompard sobre o boicote ao Mercosul levantou preocupações sobre possíveis impactos no abastecimento local.

Especialistas como Eugênio Foganholo e Alberto Serrentino apontam que a valorização dos produtores locais é uma prática crescente no varejo global. No entanto, discriminar produtos do Mercosul pode ter consequências políticas indesejadas. Para manter sua liderança e compromisso ambiental, o Carrefour deve equilibrar suas políticas globais com as realidades locais do mercado brasileiro.