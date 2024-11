Carrefour Brasil enfrenta desafio com suspensão de carne, mas garante estoque

O Grupo Carrefour Brasil, em comunicado emitido nesta segunda-feira, dia 25 de novembro, abordou a recente decisão dos produtores brasileiros de suspender o fornecimento de carne à rede varejista. A empresa destacou que essa interrupção terá consequências para seus consumidores, mas negou que já esteja ocorrendo escassez de produtos em suas lojas. Essa medida dos produtores brasileiros surgiu em resposta ao anúncio do Carrefour de cessar a comercialização de carne proveniente do Mercosul em território francês, uma determinação divulgada na semana anterior.

Em nota oficial dirigida à imprensa, o Grupo Carrefour Brasil expressou seu pesar diante da situação atual e reafirmou seu apreço e confiança no setor agropecuário nacional, salientando a longa e sólida parceria mantida com este segmento. A empresa reconheceu a relevância desse setor para a economia e sociedade brasileiras e reiterou seu compromisso com o fortalecimento dessa colaboração.

Além disso, o Carrefour ressaltou sua trajetória de cinco décadas construindo e mantendo uma relação exemplar com seus parceiros e fornecedores, fundamentada na confiança mútua. A empresa enfatizou que está empenhada em encontrar soluções que permitam restabelecer rapidamente o abastecimento de carne em suas lojas, garantindo o cumprimento de seus compromissos com mais de 130 mil colaboradores e milhões de clientes no Brasil.

A decisão do Carrefour foi inicialmente comunicada pelo CEO Alexandre Bompard, que justificou a medida como uma resposta às demandas dos produtores franceses, que buscam evitar a concorrência com produtos sul-americanos. Bompard alertou para os riscos potenciais que um acordo entre Mercosul e União Europeia poderia trazer, especialmente em relação à entrada de carne que não atende aos padrões exigidos no mercado francês.

A posição adotada pela empresa gerou reações adversas por parte de representantes do agronegócio brasileiro, incluindo manifestações do Ministério da Agricultura e da Frente Parlamentar da Agropecuária. O governador do estado do Mato Grosso, Mauro Mendes, também se manifestou contrariamente à decisão.

Na íntegra da nota divulgada pelo Carrefour Brasil, a companhia reiterou seu compromisso com o país e destacou o respeito ao consumidor e a transparência em todas as fases deste processo. A empresa afirmou que continuará trabalhando para resolver a situação da melhor maneira possível, sempre com o objetivo de prestar um serviço de qualidade e excelência aos seus clientes.