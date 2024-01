Caroline Santos, do Taekwondo, conquista vaga para Jogos Olímpicos

Nesta terça-feira, dia 30, mais uma atleta brasileira conquistou vaga para os Jogos Olímpicos de 2024, a serem realizados em Paris, na França. A conquista é da mato-grossense Caroline Gomes Santos, a Juma, por meio do ranking olímpico da World Taekwondo, na categoria até 67kg, da modalidade feminina. A esportista faz parte do ‘time’ de 10 atletas patrocinados pela OSSEL Assistência, empresa com 36 anos de história e com compromisso sólido diante do bem-estar das famílias.

A informação da conquista de Caroline foi confirmada pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) por meio das redes sociais. “Vivendo um sonho. E nada seria possível sem essa família. Gratidão eterna a todos vocês”, agradece Caroline por meio do Instagram, ao se referir a Confederação e a toda sua equipe. Essa foi a primeira vaga do Brasil no taekwondo.

Karyn Paiva, gerente de marketing de esportes da OSSEL Assistência, celebra a vitória de Caroline Santos e enfatiza a importância do apoio ao esporte nacional: “Caroline é uma inspiração, uma potência do taekwondo feminino. A OSSEL se sente honrada de patrocinar atleta desse nível de rendimento. Já estamos na torcida.”

Um dos principais objetivos da OSSEL é promover o incentivo ao esporte, qualidade de vida e longevidade, reconhecendo o impacto positivo que o esporte tem na transformação de vidas e na promoção da saúde. O presidente da OSSEL Assistência Cesar Marchetti reforça que todas as ações da marca seguem a política de retribuir à sociedade o que ela proporciona à empresa.

Dos dez atletas patrocinados, cinco já estão com passaporte nas mãos para Paris, com vaga conquistada. Além de Caroline, estão com vaga garantida nos Jogos Olímpicos o Abner Teixeira e Wanderley Holyfield, ambos do Boxe; Daniel Cargnin, no Judô e Arthur Zanetti, na Ginástica Olímpica.