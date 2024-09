Carol Santiago se torna brasileira com mais ouros em Paralimpíadas

Carol Santiago, 39, fez história na Arena La Défense nesta segunda-feira (2). A pernambucana venceu os 50 m livre, categoria S13 (nadadores com deficiência visual menos severa), conquistando sua quinta medalha de ouro em Paralimpíadas. Ela cravou 26s75.

Ela ultrapassou, assim, Ádria Santos, do atletismo, que era a brasileira com mais primeiros lugares em Paralimpíadas (quatro).

Carol está uma classificação abaixo, S12 (nadadores com deficiência visual pequena, mas ainda assim significativa). Entre as oito finalistas, apenas Carol e a alemã Elena Krawzow eram da classe S12.

A pernambucana nasceu com síndrome de Morning Glory, uma condição congênita na retina que limita seu campo de visão. Ela praticou natação convencional até 2018, quando passou a competir no esporte paralímpico.

Além de superar Ádria em medalhas de ouro, Carol entra no top 10 dos maiores medalhistas brasileiros com seu sétimo pódio, superando nomes como o do judoca Antônio Tenório.

Em Tóquio, ela ganhou cinco medalhas, três de ouro, uma de prata e uma de bronze – justamente na prova que venceu nesta segunda.

CONFIRA OS MAIORES MEDALHISTAS PARALÍMPICOS DO BRASIL

– Daniel Dias: 27- André Brasil: 14- Clodoaldo Silva: 14- Adria Rocha: 13- Luiz Cláudio: 9- Odair Santos: 9- Phelipe Rodrigues: 9- Adriano Lima: 8- Terezinha Guilhermina: 8- Carol Santiago: 7