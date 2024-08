Carol Panesi evoca o som da floresta em novo show em São Paulo

Música que corre e deságua como um rio, que acompanha o canto dos pássaros e atravessa as árvores como o vento. Essa é a experiência que a premiada multi-instrumentista Carol Panesi levará ao palco do Sesc 24 de Maio, na República, em São Paulo, no dia 15 de agosto, quinta-feira, às 20h.

O show apresenta o seu novo álbum, “Natureza é Casa”, o quinto da sua carreira. No palco, Carol Panesi (violino, piano, flauta nativa e kalimba) é acompanhada de Fábio Leal (guitarra e viola caipira) e Ajurinã Zwarg (bateria e percussão), entrelaçando criatividade, improvisação, brasilidade e virtuosismo. Com forte identidade musical, utiliza em muitos momentos, de forma combinada, o violino juntamente com sua voz, trazendo essa sonoridade como marca de seus improvisos e arranjos.

O repertório é composto por músicas autorais e traz uma sonoridade mesclada de regionalismo, música universal e floresta. A noite ainda contará com a participação especial da multi-instrumentista Ana Eliza Colomar. Versátil e uma referência de mulher multi-instrumentista, Ana Eliza é integrante de grupos como Mawaca e Nomade Orquestra e vem desenvolvendo pesquisas com flautas étnicas e seus usos em diferentes linguagens musicais.

Estou muito animada de levar o show “Natureza é Casa” ao Sesc 24 de maio. Será especial, vamos trazer a força da música instrumental, com improvisos, poesias e encantos da floresta. O show tem muitas nuances e surpresas, e estou ansiosa para compartilhar tudo isso com o público – conta entusiasmada Carol.

Música em todos os contextos

Vencedora de prêmios como o Profissionais da Música, o MIMO Instrumental e o Toca Compositoras, Carol Panesi tem uma trajetória marcada pela inovação em suas composições, fruto da influência da música universal de Hermeto Pascoal, de quem abraça a máxima de que “a música está em todos os contextos”. Integrou a Itiberê Orquestra Família e o Itiberê Zwarg & Grupo por 13 anos e, ao longo da carreira, também dividiu palco com nomes como Hermeto Pascoal, Daniela Spielmann, Quinteto da Paraíba, Léa Freire, Nicolas Krassik, Ricardo Herz, Clarice Assad e Jongo da Serrinha.

O seu interesse pela música vem desde muito cedo. Aos 11 anos, decidiu ingressar no Conservatório Brasileiro de Música, onde concluiu o curso técnico de piano. Com Bernardo Bessler, aprofundou os estudos de violino. Após sete anos de vivência intensa no CBM, conheceu o contrabaixista Itiberê Zwarg. E esse encontro determinou os rumos da sua trajetória musical.

Lançou, em 2018, seu primeiro álbum autoral, “Primeiras Impressões”, com participações de Hermeto Pascoal e Léa Freire e, em 2019, o segundo álbum, “Em Expansão”, pelo selo BALXTREAM, ambos com sua banda Carol Panesi & Grupo. Em fevereiro de 2021, lançou seu terceiro álbum, o EP “Carol Panesi e Eleva Big Band”, projeto realizado à distância durante a pandemia do Covid-19 com uma big band feminina de Córdoba/Argentina, contemplado pelo projeto IBERMÚSICAS e FUNARTE. Em junho do mesmo ano, lançou seu quarto álbum “Arte é Oração”, em duo com o guitarrista Fabio Leal. O seu mais novo trabalho é “Natureza é Casa”, o seu quinto álbum autoral, transportado também para os palcos.

Serviço:

“Natureza é Casa” – Carol Panesi Trio convida Ana Eliza Colomar

Data: 15/08, quinta-feira, 20h

Local: Sesc 24 de Maio, Rua 24 de Maio, 109, República, SP

Classificação: 12 anos

Ingressos: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia) e R$ 18 (Credencial Sesc), vendas pelo site https://sescsp.org.br/24demaio ou nas bilheterias das unidades Sesc

Duração: 80 minutos

Lotação: 216 lugares