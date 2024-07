Carol e Bárbara dominam e estreiam com vitória no vôlei de praia em Paris

Carol Solberg e Bárbara Seixas venceram com autoridade as japonesas Akiko Hasegawa e Miki Ishii por 2 sets a 0 (parciais de 21/12 e 21/19), na quadra central na Torre Eiffel, na estreia do Brasil no vôlei de praia feminino nos Jogos Olímpicos de Paris.

A dupla brasileira, 5ª no ranking mundial, largou bem no Grupo E. Elas começaram pontuando e deslancharam na metade do primeiro set. Depois, as japonesas, que aparecem em 34º, equilibraram, mas não resistiram às favoritas.

Elas buscam uma vaga no pódio da modalidade. Carol está em sua primeira participação olímpica, enquanto Bárbara, que já foi prata em Rio-2016, disputa os seus segundos Jogos. Ambas têm 36 anos.

Carol e Bárbaram voltam à quadra na terça (30), às 11h (de Brasília). O próximo duelo será contra a dupla Paulikiene/Raupelyte, da Lituânia. A outra dupla do Brasil no vôlei de praia feminino, Ana Patrícia e Duda, estreia às 11h deste domingo (28) contra as egípcias Marwa/D.Elghobashy.

COMO FOI O JOGO

As brasileiras tiveram uma vitória dominante no primeiro set. Carol e Bárbara começaram bem e abriram 3 a 0, mas viram as japonesas empatarem. A dupla do Brasil conseguiu se impor após a igualdade e embalaram. Tiveram poucos erros, conseguiram boas defesas e envolveram as adversárias, vencendo com nove pontos de vantagem.

Já o segundo foi mais equilibrado. As duas duplas travaram um duelo acirrado, ponto a ponto, até o fim. As brasileiras tiveram três match points, as japonesas venderam caro, mas Bárbara acertou a linha e cravou a vitória.