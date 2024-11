Carol e Bárbara anunciam fim da parceria na etapa carioca do Mundial de Vôlei de Praia

No próximo final de semana, o Rio de Janeiro será palco da última competição internacional da dupla Carol Solberg e Bárbara Seixas, durante a etapa do Mundial de Vôlei de Praia em Copacabana. As cariocas decidiram encerrar sua parceria nas areias icônicas que marcaram tantos momentos importantes do esporte. Desde que se uniram em 2021, as atletas conquistaram destaque ao liderar o circuito mundial em 2024 e triunfarem na primeira etapa de Elite 16 em Doha, Catar.

Apesar do resultado abaixo das expectativas nas Olimpíadas de Paris, onde foram eliminadas nas oitavas de final, a dupla expressa gratidão pela sólida parceria construída ao longo dos anos. Bárbara destacou o aprendizado mútuo dentro e fora das quadras, enquanto Carol reforçou o sentimento de gratidão por tudo que conquistaram juntas.

A despedida acontece em um cenário emblemático para o vôlei de praia brasileiro. Após oito anos sem sediar grandes eventos internacionais, Copacabana volta a receber o circuito mundial, resgatando memórias da arena olímpica dos Jogos Rio 2016. “Duas cariocas jogando em casa e fechando um ciclo especial é como trazer o vôlei de volta ao seu lar”, comentou Bárbara.

Carol Solberg já projeta novos desafios com vistas à classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. Determinada a continuar sua trajetória no esporte, ela ainda não anunciou quem será sua nova parceira. “Enquanto sentir essa paixão pelo esporte, continuarei me dedicando ao máximo”, declarou Carol.

Por outro lado, Bárbara Seixas ainda não definiu seus próximos passos. Após um ciclo olímpico intenso e repleto de emoções, a medalhista de prata nos Jogos Rio 2016 pretende aproveitar um merecido descanso antes de tomar decisões sobre seu futuro esportivo. “O objetivo agora é encerrar este ciclo e desfrutar das férias que tanto merecemos”, afirmou Bárbara, revelando curiosidade sobre as oportunidades que estão por vir.

A fase final da etapa do Mundial de Vôlei de Praia será transmitida pelo sportv, marcando a conclusão desta notável parceria no cenário internacional do esporte.