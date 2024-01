Carnavou! YouTube destaca hits para o Carnaval 2024

Blocos nas ruas, reta final de preparação das escolas de samba, foliões já separando suas maquiagens e fantasias: é Carnaval!

Há quem defenda que os dias que antecedem a festança são apenas um aquecimento para o que os dias oficiais realmente reservam, mas o fato é que, no mundo da música, o Carnaval começa muito antes do novo ano chegar.

Nessa época do ano, todo lançamento tem chance de estourar. Em 2024 não vai ser diferente e o YouTube destaca os singles que podem ser o hit do Carnaval. Confira:

1- Macetando – Ivete Sangalo part. LUDMILLA

Lançada em dezembro de 2023, o single reúne a rainha do Axé com uma das maiores cantoras brasileiras da atualidade: Ludmilla. Com ritmo envolvente e uma letra que começamos inconscientemente a repetir, a música ocupa o #1 no ranking de músicas Em Alta no YouTube.

2- Cama Repetida – Léo Santana, Zé Felipe

O GG da Bahia voltou, com mais uma música digna de ser o hit do Carnaval. Em um feat com Zé Felipe, conhecido por fazer muito sucesso na Internet, a música já ocupa #21 nos principais vídeos de música no Brasil. Será que o rei do Carnaval baiano e o imperador da Internet vão levar a melhor desse ano?

3- Maliciosa – LUDMILLA

Um pagode é um pagode, não é mesmo? O recém-lançamento da Lud, que já ocupa a #5 nas músicas Em Alta, transmite o melhor do Brasil e do Carnaval, com um jeitinho apaixonante que só a Ludmilla sabe transmitir.

4- Joga Pra Lua – Anitta, PEDRO SAMPAIO ft. DENNIS

Se Anitta, PEDRO SAMPAIO e DENNIS já fazem muito barulho sozinhos, imagina quando eles se juntam. Lançada há um mês, o single já acumula mais de 6 milhões de views na plataforma e é uma boa desculpa para balançar a raba no Carnaval.

5- Marrento Cheirosos – Léo Santana & Dj Calixto & Felipe Beats (Clipe Oficial)

Aparecendo dessa vez ao lado de DJ Calixto e Felipe Beats, Léo Santana, que acumula mais de 10 milhões de views semanais no YouTube, lançou o single em dezembro de 2023. A música já foi até coreografada por Lore Improta, a dançarina que também é esposa do rei.

6- Eu tive um amor (AO VIVO) – Papazoni

Esse axé chicletinho, que traz estrofes de “Meu Ex-Amor” de Amado Batista, é digno de dancinha e tem contaminado o verão. Lançada em outubro de 2023, a música já acumula mais de 1 milhão de views.

Com as músicas do Carnaval em alta vale relembrar os hits dos últimos anos. Embarque com a gente nessa nostalgia, salve em uma playlist para curtir com os amigos e já se aqueça para a festança desse ano.

2023

Léo Santana – Zona de Perigo (Clipe Oficial)

Se você não deslizou ao som dessa música no ano passado, estava no país errado.

2022

Anitta, PEDRO SAMPAIO – NO CHÃO NOVINHA (Official Music Video)

Amantes da dança ou não, Anitta e PEDRO SAMPAIO fizeram todos ir até chão com esse hit.

2021

Israel & Rodolffo – Batom De Cereja (Aqui e Agora)

A música que se popularizou graças ao Big Brother Brasil em pleno ano pandêmico não poderia ser esquecida.

2020

Thiaguinho MT feat Mila e JS O Mão de Ouro – Tudo OK (kondzilla.com) | Official Music Video

Com mais de 216 milhões de visualizações hoje em dia, a música invadiu as casas, bloquinhos e redes sociais, em especial os vídeos curtos na vertical.

2019

Gabriel Diniz – Jenifer

O saudoso Gabriel Diniz se foi, mas nos deixou esse hit inesquecível. Era quase impossível dizer a frase “o nome dela é” sem que alguém completasse dizendo “Jenifer”.

2018

MC Loma e as Gêmeas Lacração – Envolvimento (KondZilla)

MC Loma tinha razão quando disse que esse hit era chiclete e que em sua mente ia ficar. Se hoje você conhece a cantora e as gêmeas Mariely e Mirella certamente é por causa dessa música.

2017

MC Kevinho – Olha a Explosão (KondZilla) | Official Music Video

E realmente explodiu. MC Kevinho alcançou mais de 1 bilhão de visualizações com esse hit.

2016

Banda Vingadora – Metralhadora [Clipe Oficial]

O single que mixou o som de um violino com axé, certamente tem um lugar especial guardado em sua mente. Pega a metralhadora e trá!

2015

Wesley Safadão – Camarote [DVD WS In Miami Beach]

Cerca de um ano depois lançar sua carreira solo, Wesley Safadão ganhou o Brasil com esse single.

2014

Psirico – Lepo Lepo (Clipe Oficial)

Não importa onde você estava ou o que estava fazendo, se você viveu em 2014 você sabe essa coreografia (e dança ela nos casamentos até hoje).