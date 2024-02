Carnaval volta ao Sambódromo do Anhembi neste sábado (17) para o desfile das campeãs

O Anhembi volta a ser palco do samba neste sábado (17), com o desfile das campeãs do Carnaval 2024. Os foliões vão encontrar vários serviços oferecidos pela Prefeitura para melhorar essa experiência, como ônibus saindo de pontos estratégicos e recursos de acessibilidade, como audiodescrição para cegos e Libras (veja mais abaixo).

Neste sábado, vão desfilar nove escolas, as cinco primeiras colocadas do Grupo Especial, as duas primeiras colocadas do Grupo de Acesso 1 e as duas primeiras colocadas do Grupo de Acesso 2, definidas na apuração realizada na terça-feira (13).

A SPTrans irá ativar duas linhas de ônibus especiais e de vans do Atende+ saindo das estações Tietê e Barra Funda do Metrô para facilitar o deslocamento do público que irá assistir aos desfiles das escolas de samba no Sambódromo do Anhembi neste sábado (17). Veja mais aqui.

O carnaval paulistano também conta com o Samba com as Mãos, uma iniciativa criada em 2017 que disponibiliza, no próprio Anhembi (e pela internet), vídeos com a interpretação em Libras dos sambas-enredo das escolas que pertencem ao Grupo Especial e Grupo de Acesso I — este último incluso desde o Carnaval de 2023, e assim, gerando a promoção da acessibilidade comunicacional para as pessoas com deficiência auditiva e surdas.

Além disso, pela primeira vez, intérpretes de Libras, estão presentes nos carros de som, ao lado da ala musical das escolas de samba do Grupo Especial e Acesso I, durante todo o desfile. Assim, pessoas surdas e com deficiência auditiva podem acompanhar o repertório. Essa novidade é fruto da ação denominada ‘’Carnaval Inclusivo’’.

O serviço é operacionalizado por meio de uma cabine instalada no Sambódromo, dentro da qual o audiodescritor transformará o que há de visual no desfile em verbal. A transmissão acontece em tempo real pelo canal do Youtube da secretaria (youtube.com/@smpedsp) para quem quiser assistir de casa.

Os portões serão abertos às 19h, enquanto o desfile do Bloco da Amstel está programado para começar às 19h30.

Confira a programação completa:

1ª 20h UNIDOS DE SÃO LUCAS

2ª 20h45 X-9 PAULISTANA

3ª 21h30 COLORADO DO BRÁS

4ª 22h25 ESTRELA DO TERCEIRO MILÊNIO

5ª 23h20 MANCHA VERDE

6ª 00h20 DRAGÕES DA REAL

7ª 01h20 MOCIDADE ALEGRE

8ª 02h20 ACADÊMICOS DO TATUAPÉ

9ª 03h20 GAVIÕES DA FIEL