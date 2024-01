Carnaval Viva a Rua 2024: Confira a programação de São Paulo dos blocos do Coletivo Pipoca

O carnaval de 2024 promete ser histórico e agitado no Brasil. Somente em São Paulo, chega a 580 o número de blocos de rua neste ano. O Carnaval Viva a Rua será responsável por alguns dos principais cortejos da cidade, em especial na região do Ibirapuera, e no centro histórico da capital. Dentre os blocos realizados pela Pipoca estão Estado de Folia (Chico César), Bicho Maluco Beleza (Alceu Valença), Bloco da Maria (Maria Rita), Monobloco, Navio Pirata (BaianaSystem), Forrozin (Mariana Aydar), Orquestra Voadora e Bloco do Sargento Pimenta, além da produção do Bangalafumenga no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro.

A empresa, que atua no mercado há quase quinze anos como plataforma de impacto cultural para pessoas, marcas e cidades, em 2024 deixa de ser apenas produtora de carnaval e se consolida como um HUB de carnaval de rua, com dois novos núcleos de atuação.

O primeiro deles é a PIPOCA TV, preparada para um formato de cobertura inédito da intimidade do bloco, do trio e do artista, com transmissão ao vivo de desfiles do Alceu Valença, Monobloco, BaianaSystem, Bell Marques, Ivete Sangalo e Bangalafumenga. As coberturas serão distribuídas em parceria com YouTube e KWAI no canal dessas plataformas e da PIPOCA TV. O segundo núcleo consolidado em 2024 é o Marcas de Carnaval, que cria conexão entre marcas e blocos de todos os tamanhos, em diversas cidades brasileiras. Em 2024, o núcleo conta com projetos para marcas como Engov, Brahma, Guaraná Antarctica, Beats, KWAI, Takis, O Boticário e Tsunami em grandes blocos de artistas como Ivete Sangalo, Bell Marques em Salvador até pequenos blocos para 2 mil pessoas na periferia de São Paulo, movimentando mais de R$ 12 milhões em 2024 entre marcas e blocos no país. Serão mais de 45 ações acontecendo em dezenas de blocos em quatro cidades brasileiras.

PROGRAMAÇÃO BLOCOS CARNAVAL VIVA A RUA 2024

Serviço: Estado de Folia com Chico César

Data: 3 de fevereiro de 2024

Horário Concentração: 11h

Horário Desfile: 12h

Horário Dispersão: 15h

Endereço da concentração: Av. Pedro Álvares Cabral x Obelisco

Trajeto: Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras

Endereço Dispersão: Av. Pedro Álvares Cabral x Monumento às Bandeiras

Serviço: Bloco Bicho Maluco Beleza com Alceu Valença

Data: 3 de fevereiro de 2024

Horário Concentração: 13h

Horário Desfile: 14h

Horário Dispersão: 19h

Endereço da concentração: Av. Pedro Álvares Cabral x Obelisco

Trajeto: Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras

Endereço Dispersão: Av. Pedro Álvares Cabral x Monumento às Bandeiras

Serviço: Bloco da Maria com Maria Rita

Data: 4 de fevereiro de 2024

Horário Concentração: 11h

Horário Desfile: 12h

Horário Dispersão: 15h

Endereço da concentração: Av. Pedro Álvares Cabral x Obelisco

Trajeto: Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras

Endereço Dispersão: Av. Pedro Álvares Cabral x Monumento às Bandeiras

Serviço: Monobloco

Data: 4 de fevereiro de 2024

Horário Concentração: 14h

Horário Desfile: 15h

Horário Dispersão: 19h

Endereço da concentração: Av. Pedro Álvares Cabral x Obelisco

Trajeto: Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras

Endereço Dispersão: Av. Pedro Álvares Cabral x Monumento às Bandeiras

Serviço: Forrozin com Mariana Aydar

Data: 12 de fevereiro de 2024

Horário Concentração: 11h

Horário Desfile: 12h

Horário Dispersão: 16h

Endereço da concentração: Av. Ipiranga 770

Trajeto: Av. Ipiranga 770, Av. São Luis, R. Xavier de Toledo, Praça Ramos 209

Endereço Dispersão: Praça Ramos 209

Serviço: Orquestra Voadora

Data: 17 de fevereiro de 2024

Horário Concentração: 11h

Horário Desfile: 12h

Horário Dispersão: 15h

Endereço da concentração: Av. Pedro Álvares Cabral x Obelisco

Trajeto: Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras

Endereço Dispersão: Av. Pedro Álvares Cabral x Monumento às Bandeiras

Serviço: Navio Pirata com BaianaSystem

Data: 17 de fevereiro de 2024

Horário Concentração: 13h

Horário Desfile: 14h

Horário Dispersão: 19h

Endereço da concentração: Av. Pedro Álvares Cabral x Obelisco

Trajeto: Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras

Endereço Dispersão: Av. Pedro Álvares Cabral x Monumento às Bandeiras

Serviço: Bloco do Sargento Pimenta

Data: 18 de fevereiro de 2024

Horário Concentração: 14h

Horário Desfile: 15h

Horário Dispersão: 18h

Endereço da concentração: Praça da República

Trajeto: Praça da República, Av. São Luís, R. da Consolação, R. Cel. Xavier de Toledo, Praça Ramos 20

Endereço Dispersão: Praça Ramos 209