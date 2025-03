Carnaval: The Weeknd reage a foliões escutando sua música

O Carnaval de Salvador, um dos maiores e mais vibrantes eventos culturais do Brasil, tem atraído a atenção global, especialmente após a apresentação da cantora Anitta. Durante uma performance memorável no trio elétrico do grupo BaianaSystem, Anitta encantou o público com a canção “São Paulo”, uma colaboração com o artista internacional The Weeknd.

Um registro da animação dos foliões, dançando ao som da música, rapidamente se espalhou pelas redes sociais e chamou a atenção de The Weeknd, que reagiu de maneira positiva. O cantor compartilhou o vídeo em seus stories no Instagram, expressando sua surpresa e admiração através de um emoji.

Uma internauta, identificada como Thayna Santos, comentou: “Nunca imaginei The Weeknd e Carnaval juntos, só o Brasil para proporcionar isso”. Essa declaração reflete a singularidade do evento e a capacidade do Carnaval de unir culturas e artistas de diferentes partes do mundo.

No mesmo evento, Anitta, acompanhada por Alice Carvalho e outros artistas presentes no bloco, levantou vozes em uníssono com gritos de “sem anistia!” e “a justiça é cega!”. Essas expressões ressoaram entre os foliões, revelando um contexto político intenso.

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo de críticas durante a festividade, com os participantes entoando seu nome em meio a xingamentos. Esse comportamento reflete as preocupações em relação à sua possível condenação por tentativa de golpe de Estado, um tema que tem gerado debates acalorados no cenário político e judicial brasileiro nos últimos meses.

Assim, o Carnaval não apenas se estabelece como uma festa de alegria e celebração, mas também como um espaço para a expressão política e social, reafirmando sua relevância na cultura brasileira.