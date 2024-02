Carnaval Solidário movimenta CRAS Jardim Caçula e Centro

Ô abre alas que as equipes dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do Jardim Caçula e Centro, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Pires, anteciparam a folia nesta quinta-feira (8). O Carnaval Solidário foi realizado com grupo de famílias acompanhadas nos equipamentos públicos da cidade.

Com dificuldade para encontrar uma oportunidade de trabalho desde a pandemia, Josefa da Silva Santos, referenciada pelo CRAS Jardim Caçula há mais de dois anos, comentou que a filha, Lorena da Silva Rocha, 5 anos, acordou ansiosa pela atividade.

“Eu nunca falto nas ações daqui. E ela, como não estava no horário da aula na escola – e ama uma folia – já acordou falando em ir ao CRAS”, disse enquanto a filha participava de atividade junto às estagiárias de pedagogia da unidade.

Com os adultos a proposta do Carnaval Solidário foi além das marchinhas e atividades com máscara: foi um momento de reflexão com as famílias através da dinâmica “Quem é Você?”. Mais do que nomes, os munícipes se apresentaram, falando de suas características, gostos pessoais e atividades de lazer.

“A Assistência Social está aqui para garantir que todos tenham uma vida plena, repleta de direitos. Não podemos esquecer quem somos”, explicou Douglas Marthim de Oliveira, diretor de Proteção Social Básica da Secretaria de Assistência, Participação e Inclusão Social.

“Hoje é um momento de lazer, pré-Carnaval e de juntos unirmos esforços para fazer o melhor para todas as famílias”, disse a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Lígia Volpi.

A secretária interina de Assistência Social, Michelle Mariz Nogueira, abriu as atividades, ressaltando a importância do trabalho das equipes dos CRAS, trazendo as famílias para troca de vivências nesses espaços que é a casa da família, sendo que essas atividades coletivas.