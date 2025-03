Carnaval solidário com Operação Altas Temperaturas atende mais de 163 mil pessoas

No último sábado de Carnaval, dia 1º, a Prefeitura de São Paulo registrou um novo marco na distribuição de água, chá e frutas através da Operação Altas Temperaturas (OAT). Essa iniciativa foi estabelecida para oferecer suporte à população, especialmente em situações de calor intenso, sempre que os termômetros ou a sensação térmica atingem 32°C.

Durante os quatro dias de festividades carnavalescas, mais de 163 mil pessoas foram atendidas nas dez tendas montadas pela operação. Ao todo, foram entregues 328.265 itens, entre os quais se destacam 228.622 garrafas de água, 19.568 copos de chá gelado e 21.391 frutas. A Sabesp também disponibilizou bebedouros que registraram a utilização de 58.684 copos de água. Além disso, a OAT atendeu 397 pessoas acompanhadas de seus animais de estimação, oferecendo orientações sobre cuidados em dias quentes; nesse contexto, 435 animais receberam assistência e 243 potes com água foram distribuídos.

O sábado se destacou como o dia com maior número de produtos distribuídos, totalizando 89.161 itens e 45.673 atendimentos, superando as marcas anteriores da operação que começou em setembro de 2024. Este esforço é voltado especialmente para atender a população em situação de rua e outras pessoas em vulnerabilidade social.

Com o aumento no fluxo de foliões na cidade e as altas temperaturas, muitos buscaram as tendas não apenas para se hidratar, mas também para descansar. Somente neste dia foram fornecidas 63.480 garrafas de água e 5.738 copos de chá gelado, além da distribuição de 5.339 frutas e o consumo de 14.604 copos de água nos bebedouros da Sabesp. A OAT também atendeu 116 pessoas com seus pets, dos quais 95 animais foram assistidos e receberam água.

Outras datas significativas durante a operação também apresentaram resultados expressivos. No dia 22 de fevereiro, durante o pré-carnaval, foram entregues 85.638 itens e realizados 41.042 atendimentos; além disso, 74 pessoas com animais receberam orientações sobre os cuidados necessários em dias quentes e 71 animais tiveram acesso à água. Da mesma forma, no aniversário da cidade, em 25 de janeiro, a OAT registrou o atendimento a 48.986 pessoas com a entrega total de 84.408 itens.

Desde o seu relançamento, a Operação Altas Temperaturas contabiliza impressionantes 1.603.913 atendimentos e a distribuição total de 3.320.688 itens: incluindo mais de dois milhões de garrafas de água e uma quantidade significativa de sucos e frutas. Para os animais domésticos, foram prestados cuidados a mais de quatro mil pets com a entrega de quase três mil potes com água.

A ativação da OAT baseia-se em análises climáticas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), que estabelece que as ações devem ser iniciadas quando as temperaturas atingem ou superam os 32°C.

Os números obtidos durante o Carnaval refletem o comprometimento da administração municipal em garantir hidratação adequada e assistência à população em condições climáticas adversas.