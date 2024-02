Carnaval será de sol e calor no RJ e em SP; Salvador e Recife devem ter pancadas de chuva

O Carnaval deste ano deve ser com muito sol e calor nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. A previsão indica um cenário diferente do de 2023, quando um temporal no primeiro dia de Carnaval devastou São Sebastião (SP), matando 65 pessoas no litoral norte de São Paulo.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), pode chover no fim das tardes nos próximos dias, mas a previsão é de apenas pancadas isoladas de chuva, sem potencial para alagamentos ou deslizamentos de terra.

Apenas em partes das regiões Norte e Nordeste é que o volume de chuva pode chegar a 60 mm. No restante do país, o clima favorecerá a festa dos foliões tanto nos blocos de rua quanto nos sambódromos. E ainda que a chuva possa atrapalhar a festa em algum momento, a temperatura estará sempre alta.

Confira a previsão do tempo completa:

RIO DE JANEIRO

A cidade terá clima favorável para os amantes da folia aproveitarem ao máximo tanto os cortejos dos blocos de rua como os desfiles na Marquês de Sapucaí. Os dias serão de muito sol, com surgimento de algumas nuvens ao final da tarde, por causa da umidade. Com isso, podem ocorrer pancadas de chuva isoladas.

A temperatura tende a aumentar durante o dia, com as máximas saltando de 33°C, nesta sexta-feira (9), para 38°C na segunda (12). Na terça (13), a brisa marítima deve aumentar a nebulosidade, e a temperatura tende a cair um pouco, mas ainda ficará a sensação de abafamento.

Durante a noite, as máximas oscilarão entre 25°C e 26°C, ideal para curtir a folia.

SÃO PAULO

A capital paulista deve ter clima semelhante ao do Rio, com sol e calor durante o dia e pancadas de chuva isoladas entre o fim da tarde e início da noite.

As temperaturas se elevarão dia a dia, passando de 32°C nesta sexta para 34°C no domingo (11). Na segunda e na terça a nebulosidade aumenta, mas a máxima deve continuar acima dos 30°C.

Assim como no Rio, a chuva não deve atrapalhar em nada a festa nas ruas e no sambódromo do Anhembi.

BELO HORIZONTE E OURO PRETO

Os dois principais polos de Carnaval de Minas Gerais terão dias mais nublados que o restante do Sudeste.

A previsão indica que o sol aparecerá entre nuvens, mas deve chover todos os dias entre a tarde e a noite. Também serão pancadas isoladas, provocadas pela umidade. As temperaturas mínimas ficarão entre 18°C e 19°C, nas madrugadas, e as máximas chegarão a 30°C e 32°C.

SALVADOR

A previsão do Inmet indica chuvas em forma de pancadas que podem superar os 50 mm em algumas regiões do Nordeste, principalmente na Bahia, Maranhão, Piauí, Paraíba e sertão de Pernambuco.

Em razão disso o Carnaval de Salvador pode ser levemente afetado pela chuva prevista para o fim de semana, mas que também ajudará a refrescar os foliões atrás dos trios elétricos.

O volume de precipitação deve aumentar ainda mais na segunda-feira, e a previsão é de uma semana chuvosa na capital baiana. A temperatura máxima chegará a 33°C nesta sexta e no sábado, e com a chuva deve ficar em torno dos 30°C nos dias seguintes.

RECIFE E OLINDA

O Carnaval pernambucano de Recife e Olinda também deve acontecer sob céu nublado, com sol entre nuvens durante o dia e pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite —a chuva mais forte está prevista para a partir de domingo. A temperatura mínima deve ser de 25°C, e a máxima, de 32°C.

FORTALEZA

Os foliões da capital cearense devem encontrar clima parecido ao de Pernambuco. Para o sábado estão previstas pancadas de chuva isoladas, que podem estar acompanhadas de trovoadas.

O domingo deve ser nublado e, a partir de segunda-feira a chuva fica mais frequente. Ao longo destes dias as temperaturas devem variar entre 26°C e 31°C.

SÃO LUÍS

Os dias na capital maranhense devem ser chuvosos durante todo o Carnaval, principalmente na terça-feira, quando estão previstas precipitações mais fortes.

As temperaturas permanecerão altas, com mínimas entre 26°C e 27°C e máximas de 32°C a 33°C.

CALORÃO NO SUL

No Sul, para os primeiros dias de folia estão previstas chuvas isoladas em áreas do leste do Paraná e do sudeste de Santa Catarina, podendo superar os 30 mm. Em cidades do interior, a previsão é de pouca chuva, mas isso pode mudar a partir de terça-feira, com até 60 mm em algumas regiões. Assim como no Sudeste, a chuva deve ocorrer em forma de pancadas típicas do verão.

O calorão deve dominar, com a máxima podendo chegar, no domingo, a 39°C em Porto Alegre, 36°C em Florianópolis e 34°C em Curitiba.

CHUVA NO NORTE E CENTRO-OESTE

O Inmet também prevê um Carnaval mais chuvoso no Norte do Brasil. Segundo o instituto, são esperados acumulados de chuva acima dos 50 mm no oeste do Amazonas, no Acre, em Rondônia, no centro-sul e no leste do Pará, no Amapá e em Tocantins. Já em Roraima, no nordeste do Amazonas e no noroeste do Pará deve chover pouco.

A temperatura tende a variar um pouco em cada localidade, conforme o volume de chuva, mas deve ficar entre 23°C e 35°C na região.

O Centro-Oeste deve ter pancadas de chuvas fortes (acima dos 60 mm) e que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de ventos e até mesmo queda de granizo, principalmente em áreas de Goiás, do Distrito Federal e de Mato Grosso.

Em Brasília, previsão de mínima de 19°C e máxima de 26°C, e em Goiânia de 21°C a 31°C. Já em Campo Grande, onde não há previsão de chuva durante todo o Carnaval, a temperatura deve variar de 22°C a 30°C.