Carnaval se estende por mais um fim de semana no Atrium Shopping

Para quem pensa que todo Carnaval tem seu fim na Quarta-Feira de Cinzas, o Atrium Shopping prova o contrário e promove neste fim de semana atividades de extensão à folia. Neste sábado, 17, e domingo, 18, o empreendimento conta com eventos ainda no ritmo carnavalesco.

O agito começa no sábado, quando a academia Inova celebra seu aniversário de 7 anos com um aulão aberto a partir das 10h, no Piso 2 – ao lado da Praça de Alimentação. E para deixar o ambiente ainda mais animado, a Escola de Samba Swingueira Samba Show vai marcar presença no local.

Já no domingo o Estacionamento -2 vira palco para o Bloquinho da Patinação, das 8h às 12h. Para participar, é obrigatório o uso de capacete. Quem quiser também pode contribuir com um prato de comida doce ou salgada e uma bebida não alcoólica, deixando tudo ainda mais gostoso.

Para a festa ficar completa, acontece um concurso que premiará as três melhores fantasias. A animação fica por conta da equipe da Garage Band DJs. Cada participante deve levar os próprios patins, mas para quem desejar integrar o Bloquinho, uma parceria com a Traxart disponibiliza unidades – limitadas – para empréstimo.

Eventos para todos os gostos

O público também pode aproveitar que o Chá das Princesas foi prorrogado e fica até dia 25 para a criançada curtir uma tarde mágica. Nos dias 17, 18, 24 e 25, no espaço especialmente decorado para o evento da realeza, em três opções de horários: 14h, 16h e 18h. As personagens recebem as crianças para tomar um delicioso chá e participar da apresentação musical e coroação de cada participante mirim. Os ingressos devem ser adquiridos com antecedência através do site do evento.

Também durante os dois dias do fim de semana, os aficionados por veículos em miniatura podem conferir a exposição e o encontro com colecionadores no empreendimento. Além dos carrinhos, os visitantes encontram outros itens de coleção como cards, action figures, peças históricas e muito mais. O evento é gratuito, no piso 1 e fica no sábado das 10h às 22h e domingo das 14h às 20h.

